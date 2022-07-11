Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл побоюються, що їхню доньку Лілібет Діану буде викреслено з історії королівської родини. Це друга дитина королівської пари – вона народилася у червні 2021 року.

Про це заявив королівський експерт Ніл Шон, який активно стежить за відносинами всередині королівської родини.

– Здається, що і Гаррі, і Меган вважають, що їхня донька буде виписана з історії. Це може статися тому, що важко сказати, коли вони повернуться до Великої Британії, – додав Ніл.

Відомо, що зараз Гаррі та Меган живуть у США – вперше за два роки вони з’явилися на публіці разом із рештою членів королівської родини на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети II.

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– 96-річна королева дивиться на факти. Чи зможе донька Гаррі Лілі знову зустрітися зі своєю прабабусею? Сімейна пара показала свою доньку лише для того, щоб довести решті членів сім’ї, що вони упускають, — заявив Шон.

Нагадаємо, що у червні возз’єднання герцогині з королівською родиною сталося вперше після скандального інтерв’ю Меган у 2021 році, коли вона розповіла про напружені стосунки з королевою Єлизаветою II на тлі різних розбіжностей.