На американській платформі Julien’s Auctions продали електрогітари Gibson, пофарбовані в кольори українського прапора. Виручені кошти підуть на допомогу нашій країні.

Крім символічного кольору інструментів, на них також різні малюнки та автографи виконавців. На них грали такі музиканти, як Пол Маккартні, Сол Гадсон (Слеш) і члени гурту Rolling Stones.

Гітару Маккартні продали за $76 800.

Зараз дивляться

Sold for $76,800. A Gibson Les Paul played by @PaulMcCartney. Proceeds of this sale go to @gibsonguitar to support relief in Ukraine. “Icons and Idols: Rock ‘N’ Roll” auction at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/Wb8TYB3Nju — Julien’s Auctions (@JuliensAuctions) November 12, 2022

Інструмент Сола Гадсона за $31 250.

Sold for $31,250. A Gibson Les Paul played by @Slash. Proceeds of this sale go to @gibsonguitar to support relief in Ukraine. “Icons and Idols: Rock ‘N’ Roll” auction taking place at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/0FO6Gqpx7L — Julien’s Auctions (@JuliensAuctions) November 12, 2022

Гітару мексиканського поп-рок-гурту Mana – за $11 520.

Sold for $11,520. A Gibson Les Paul played by Fher Olvera of Mana. Proceeds of this sale go to @gibsonguitar to support relief in Ukraine. “Icons and Idols: Rock ‘N’ Roll” auction at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/a6TgnwAz8Y — Julien’s Auctions (@JuliensAuctions) November 12, 2022

Усі виручені кошти підуть на поточні гуманітарні потреби народу України, а також на відновлення країни після закінчення війни. Частина суми також буде використана для відновлення музичних програм у нашій країні.