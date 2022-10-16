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Андрій Данилко виставив на аукціон авто Фредді Мерк’юрі

16 Жовтня 2022, 18:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Андрій Данилко виставив на аукціон авто Фредді Мерк’юрі

Артист Андрій Данилко вирішив продати на аукціоні RM Sotheby’s Rolls-Royce Silver Shadow британського співака Фредді Мерк’юрі, який він придбав практично 10 років тому.

Так, на сайті аукціону з’явилося відповідне оголошення з авто 1974 року випуску. Ім’я нинішнього власника машини не вказано, проте зазначено, що придбав він його в 2013 році.

Всі кошти з продажу Rolls-Royce будуть спрямовані на допомогу клініці протезування та реабілітації постраждалих від повномасштабної війни в Україні.

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Також в описі автомобіля попереджають, що він довгий час зберігався на складі, тому необхідно пройти механічний огляд перед використанням.

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У червні Андрій Данилко заявив, що планує виставити на аукціон авто Фредді Мерк’юрі. Сам артист жодного разу не бачив машину наживо, лише платить за парковку.

Ще тоді Данилко говорив, що виручені кошти віддасть на якусь конкретну історію.

Теги
Rolls-Royce Андрій Данилко аукціон Фредді Мерк’юрі
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