На американской платформе Julien’s Auctions продали электрогитары Gibson, окрашенные в цвета украинского флага. Вырученные средства пойдут на помощь нашей стране.

Кроме символического цвета инструментов, на них также разные рисунки и автографы исполнителей. На них играли такие музыканты, как Пол Маккартни, Сол Хадсон (Слэш) и члены группы Rolling Stones.

Гитару Маккартни продали за $76 800.

Sold for $76,800. A Gibson Les Paul played by @PaulMcCartney. Proceeds of this sale go to @gibsonguitar to support relief in Ukraine. “Icons and Idols: Rock ‘N’ Roll” auction at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/Wb8TYB3Nju — Julien’s Auctions (@JuliensAuctions) November 12, 2022

Инструмент Сола Хадсона за $31 250.

Sold for $31,250. A Gibson Les Paul played by @Slash. Proceeds of this sale go to @gibsonguitar to support relief in Ukraine. “Icons and Idols: Rock ‘N’ Roll” auction taking place at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/0FO6Gqpx7L — Julien’s Auctions (@JuliensAuctions) November 12, 2022

Гитару мексиканской поп-рок-группы Mana — за $11 520.

Sold for $11,520. A Gibson Les Paul played by Fher Olvera of Mana. Proceeds of this sale go to @gibsonguitar to support relief in Ukraine. “Icons and Idols: Rock ‘N’ Roll” auction at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/a6TgnwAz8Y — Julien’s Auctions (@JuliensAuctions) November 12, 2022

Все вырученные средства пойдут на текущие гуманитарные потребности народа Украины, а также на восстановление страны после окончания войны. Часть суммы также будет использована для восстановления музыкальных программ в нашей стране.