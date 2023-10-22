Фігурант справи франківських блогерів, що на їхніх вечірках знущалися з дівчат, гучно відсвяткував весілля. Церемонія відбулася в одному з найдорожчих українських готелів неподалік Львова. Ведучим на святі був гуморист Юрій Ткач. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Лохматов.

За словами Лохматова, одружився третій учасник скандальних вечірок Олег Захаров, що вийшов під заставу у 402 тис. грн.

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– Ведучим на цьому святі життя був відомий телеактор і комік Юрій Ткач, який щиро обіймався з п’яним підозрюваним у сексуальному насиллі, чим як би підтвердив йому – все ок, чувак, продовжуй в тому ж дусі, і в котрий раз продемонстрував нам, що гроші важливіші за репутацію, – резюмував топікстартер.

Акаунт Захарова в Instagram закритий для публічного доступу, проте, в підписника у нього значиться понад 130 тис. людей.

Юрій Ткач наразі на закиди Лохматова не відреагував.

Реакція спільноти на весілля фігуранта справи франківських блогерів

В коментарях підписники Андрія Лохматов здебільшого обурються гучним святкуванням. Утім, є й ті, хто вступив із журналістом у дискусію та підтримав Ткача. Йдеться, зокрема, про українського коміка, колегу Юрія Ткача та керівника Дизель студіо Єгора Крутоголова. На його думку, Лохматов скеровує своє обурення не не на тих людей.

– Звинувачувати ведучого, що він виправдовує дії чувака, який його замовив провести свято – то вже занадто. Я в своєму житті провів декілька сот заходів, і 70% з них я й згадки не маю, хто насправді були ці люди. Для того, щоб обирати з них виключно чемних і чесних, потрібна особиста служба безпеки, яка має доступ до даних державної служби безпеки, – вважає шоумен.

Єгор Крутоголов закликав обійтися без цькування артистів.

– Розслідувати справи фігурантів – це правильна справа, цим треба займатися, а мокнути артиста, навіть не маючи доказів його обізнаності в питанні – неправильно, – додав гуморист.

Андрій Лохматов з такою позицією категорично не згодний, адже вважає, що саме в інтересах артистів знати бекграунд замовника, аби не потрапити в неприємну історію.

Справа івано-франківських блогерів та пʼяні вечірки

На початку 2023 року уся Україна обговорювала вчинки хлопців, що влаштовували у Києві вечірки, запрошували туди дівчат, спаювали їх, принижували, знімали це на відео та викладали все в інтернет.

Організаторами дійства були 20-річні вихідці з Івано-Франківська. Нацполіція провела в них обшуки та відкрила кримінальну справу. На лаві підсудних опинилися 19-річний Андрій Ярина, який був ведучим трансляцій. А також його друг Ярослав Домбровський. Їм повідомили про підозру у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

В березні Домбровський вийшов під заставу, так само як і ще один учасник справи Олег Захаров, чиє розкішне весілля зараз бурхливо обговорюють у соцмережах.

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Фото: Юрій Ткач, Pexels