Ведуча Маша Єфросиніна висловилася з приводу скандального весілля експрокурора Ростислава Ільницького та колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви у Львові. Зокрема артистка прокоментувала виступ її колеги за проєктом Дорослі дівчата, співачки Олі Полякової, на гучному заході.

Єфросиніна сказала, що ця ситуація є показовою для багатьох артистів, оскільки старі схеми замовлення знаменитостей на приватну вечірку вже не працюють.

– Я розумію обурення українців щодо того, що артисти виступали на заході, де всі ср**и грошима. До речі, читаючи все, що ви їм бажали, повірте, вам вдалося покарати їх принаймні психологічно. Усі зробили висновки, для себе і своїх дій на майбутнє, – зазначила Маша.

Ведуча пригадала, як її чоловік Тимур Хромаєв був головою Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Тоді він розповідав їй, що йому пропонували та приносили хабарі, а також погрожували.

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Тому Маша точно знає, що означає, коли твій чоловік іде на держслужбу і стає чиновником. Крім того, вони чекали перевірки в будь-який момент.

– Тимур і такі, як він, виявилися не дуже вигідними і комфортними декому, тому він більше не там, а самі знаєте де. Але ось ці котики-держслужбовці “гірко молодим”. Це як? Як щодо перевірок органами? Щодо декларацій публічних осіб? Щодо закону? Як держава допустила такі статки у людей із державною зарплатою? – задалася питаннями Єфросиніна.

Стосовно ж Олі Полякової, каже, що це стало показовим уроком для артистів. Раніше всім було все одно – де і хто виступає, зараз – ні.

– Нині обурення суспільства очевидне, часи буремні, тож так, артистам потрібно переглянути свої дії щодо чинників, які впливають на їхнє рішення щодо того, де, як і для кого виступати. Старі норми вже не працюють, – підсумувала ведуча.

Раніше Оля Полякова виправдалася за прокурорське весілля. Вона сказала, що є артистом, робота якого – розважати людей. Полякова наголосила, що проводити фінансовий аудит не в її компетентності, а походження грошей у чиновників має з’ясовувати держава.

Виконавиця додала, що надалі буде уважнішою до замовників.

Крім Полякової на весіллі були й інші зірки, такі, як Олександр Пономарьов і Dzidzio.