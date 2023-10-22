Ведучий Юрій Ткач відреагував на закиди журналіста Андрія Лохматова у проведенні весілля для фігуранта справи франківських блогерів. Гуморист заявив, що про скандальний бекграунд нареченого не знали ні він, ні його оточення.

Ведучий зазначив, що комерційні замовлення приймає разом з дружиною, що є його менеджером. Перше, що вони дізнаються про клієнтів, то це дотичність до політики та позиція стосовно війни Росії проти Україні. При цьому їм не завжди бувають відомі прізвища та біографія молодят.

– Чи заслабкі це фільтри? Вже розуміємо, що так. Чи зроблені висновки? Однозначно, і колеги з ринку мають теж до них дослухатися. Ми живемо і працюємо в умовах великої війни, і як публічні люди, які несуть на собі відповідальність перед громадськістю, маємо дуже обережно ставитися до всього, що робимо, – зауважив Юрій Ткач.

Він додав, що визнає ганебність ситуації та готовий прийняти всі наслідки від неї. Також артист пообіцяв, що більше подібних інцидентів за його участі не станеться. Уточнив і що буде з гонораром за скандальне весілля.

Зараз дивляться

– Вже сьогодні передаю військовим мавік та старлінк, які, в тому числі, були придбані за цей гонорар. Всі гроші до копійки за це замовлення підуть і на інші добрі справи, результати яких ви обов’язково побачите.

Юрій Ткач зазначив, що сподівається на розуміння суспільства, яке має отримати більше відповідей на питання, що стосуються гучної справи франківських блогерів. В коментарях його підтримали інші українські знаменитості.

Юро, моя повага, – висловилася акторка Наталка Денисенко.

Гідна відповідь! – написала модель Вікторія Маремуха, додавши емодзі у вигляді обіймів підтримки.

Завжди знав, що ти пі**датий тіп! – не стримав емоцій актор Тарас Цимбалюк.

Юро, я знаю особисто скільки ти всього робиш для військових, тому я з тобою, брате! – запевнив співак Віталій Козловський, що нещодавно перейшов з Нацгвардії до ЗСУ.

Чимало слів подтримки залишили у коментарях шанувальники артиста. Проте, вистачає й тих, хто продовжує критикувати ведучого та обурюватися з приводу його участі у весіллі фігуранта справи про пʼяні вечірки, на яких збиткувалися над дівчатами.

Фото: Юрій Ткач