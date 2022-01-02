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З Винником, Кароль і Каменських: яким би міг бути Гаррі Поттер по-українськи

2 Січня 2022, 12:03
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
З Винником, Кароль і Каменських: яким би міг бути Гаррі Поттер по-українськи

Шанувальники фільмів про Гаррі Поттера вже активно обговорюють спецепізод Повернення до Гоґвортсу, який присвячений 20-річчю франшизи про хлопчика-чарівника. 

У новій стрічці глядачі побачили возз’єднання улюблених акторів, трохи більше дізналися про процес зйомок, а також перейнялися ностальгією та новорічним настроєм.

За 20 років всі вже звикли до акторів, які зіграли у картинах про Гаррі Поттера, але іноді ми можемо пофантазувати, хто б ще міг втілити улюблених персонажів на екрані. Факти ICTV вирішили уявити, який вигляд мали б герої української поттеріани.

Мінерва Макґонеґел – Катерина Кистень

гарри поттер

Джині Візлі – Наталка Денисенко

гарри поттер

Драко Малфой – Melovin

гарри поттер

Седрик Діґорі – Тарас Цимбалюк

гарри поттер

Герміона – Міла Сивацька

гарри поттер

Гаррі Поттер – Юлік

гарри поттер

Флер Делакур – Тіна Кароль

гарри поттер

Плаксива Мірта – Ксенія Мішина

гарри поттер

Нарциса Мелфой – Наталія Васько

гарри поттер

Люціус Мелфой – Олег Винник

гарри поттер

Рональд Візлі – Євген Сморігін

гарри поттер

Ріта Скітер – Вікторія Булітко

гарри поттер

Беллатріса Лестрейндж — Настя Каменських

гарри поттер

Лорд Волдеморт – Влад Яма

гарри поттер

При перегляді фільмів про Гаррі Поттера можна помітити велику кількість заклинань, які вчать юні чарівники у Гоґвортсі. Щоб поринути в атмосферу магії Факти ICTV підготували тест, наскільки добре ви пам’ятаєте заклинання із Гаррі Поттера.

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