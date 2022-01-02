Шанувальники фільмів про Гаррі Поттера вже активно обговорюють спецепізод Повернення до Гоґвортсу, який присвячений 20-річчю франшизи про хлопчика-чарівника.

У новій стрічці глядачі побачили возз’єднання улюблених акторів, трохи більше дізналися про процес зйомок, а також перейнялися ностальгією та новорічним настроєм.

За 20 років всі вже звикли до акторів, які зіграли у картинах про Гаррі Поттера, але іноді ми можемо пофантазувати, хто б ще міг втілити улюблених персонажів на екрані. Факти ICTV вирішили уявити, який вигляд мали б герої української поттеріани.

Мінерва Макґонеґел – Катерина Кистень

Джині Візлі – Наталка Денисенко

Драко Малфой – Melovin

Седрик Діґорі – Тарас Цимбалюк

Герміона – Міла Сивацька

Гаррі Поттер – Юлік

Флер Делакур – Тіна Кароль

Плаксива Мірта – Ксенія Мішина

Нарциса Мелфой – Наталія Васько

Люціус Мелфой – Олег Винник

Рональд Візлі – Євген Сморігін

Ріта Скітер – Вікторія Булітко

Беллатріса Лестрейндж — Настя Каменських

Лорд Волдеморт – Влад Яма

При перегляді фільмів про Гаррі Поттера можна помітити велику кількість заклинань, які вчать юні чарівники у Гоґвортсі. Щоб поринути в атмосферу магії Факти ICTV підготували тест, наскільки добре ви пам’ятаєте заклинання із Гаррі Поттера.