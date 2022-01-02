Шанувальники фільмів про Гаррі Поттера вже активно обговорюють спецепізод Повернення до Гоґвортсу, який присвячений 20-річчю франшизи про хлопчика-чарівника.
У новій стрічці глядачі побачили возз’єднання улюблених акторів, трохи більше дізналися про процес зйомок, а також перейнялися ностальгією та новорічним настроєм.
За 20 років всі вже звикли до акторів, які зіграли у картинах про Гаррі Поттера, але іноді ми можемо пофантазувати, хто б ще міг втілити улюблених персонажів на екрані. Факти ICTV вирішили уявити, який вигляд мали б герої української поттеріани.
Мінерва Макґонеґел – Катерина Кистень
Джині Візлі – Наталка Денисенко
Драко Малфой – Melovin
Седрик Діґорі – Тарас Цимбалюк
Герміона – Міла Сивацька
Гаррі Поттер – Юлік
Флер Делакур – Тіна Кароль
Плаксива Мірта – Ксенія Мішина
Нарциса Мелфой – Наталія Васько
Люціус Мелфой – Олег Винник
Рональд Візлі – Євген Сморігін
Ріта Скітер – Вікторія Булітко
Беллатріса Лестрейндж — Настя Каменських
Лорд Волдеморт – Влад Яма
При перегляді фільмів про Гаррі Поттера можна помітити велику кількість заклинань, які вчать юні чарівники у Гоґвортсі. Щоб поринути в атмосферу магії Факти ICTV підготували тест, наскільки добре ви пам’ятаєте заклинання із Гаррі Поттера.