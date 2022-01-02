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С Винником, Кароль и Каменских: каким бы мог быть Гарри Поттер по-украински

2 января 2022, 12:03
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
С Винником, Кароль и Каменских: каким бы мог быть Гарри Поттер по-украински

Поклонники фильмов о Гарри Поттере уже активно обсуждают спецэпизод Возвращение в Хогвартс, посвященный 20-летию франшизы о мальчике-волшебнике.

В новой ленте зрители увидели воссоединение любимых актеров, немного больше узнали о процессе съемок, а также прониклись ностальгией и новогодним настроением.

За 20 лет все уже привыкли к актерам, которые сыграли в картинах о Гарри Поттере, но иногда мы можем пофантазировать, кто еще мог бы воплотить любимых персонажей на экране. Факты ICTV решили представить, как выглядели бы герои украинской поттерианы.

Минерва Макгонагалл — Екатерина Кистень

гарри поттер

Джинни Уизли — Наталка Денисенко

гарри поттер

Драко Малфой — Melovin

гарри поттер

Седрик Диггори — Тарас Цымбалюк

гарри поттер

Гермиона — Мила Сивацкая

гарри поттер

Гарри Поттер — Юлик

гарри поттер

Флер Делакур — Тина Кароль

гарри поттер

Плаксивая Мирта — Ксения Мишина

гарри поттер

Нарцисса Малфой — Наталья Васько

гарри поттер

Люциус Малфой – Олег Винник

гарри поттер

Рон Уизли – Евгений Сморигин

гарри поттер

Рита Скитер – Виктория Булитко

гарри поттер

Беллатриса Лестрейндж — Настя Каменских

гарри поттер

Волан-де-Морт — Влад Яма

гарри поттер

При просмотре фильмов о Гарри Поттере можно заметить множество заклинаний, которые учат юные волшебники в Хогвартсе. Факты ICTV подготовили тест, чтобы проверить ваши знания заклинаний из Гарри Поттера.

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