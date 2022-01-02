Поклонники фильмов о Гарри Поттере уже активно обсуждают спецэпизод Возвращение в Хогвартс, посвященный 20-летию франшизы о мальчике-волшебнике.

В новой ленте зрители увидели воссоединение любимых актеров, немного больше узнали о процессе съемок, а также прониклись ностальгией и новогодним настроением.

За 20 лет все уже привыкли к актерам, которые сыграли в картинах о Гарри Поттере, но иногда мы можем пофантазировать, кто еще мог бы воплотить любимых персонажей на экране. Факты ICTV решили представить, как выглядели бы герои украинской поттерианы.

Минерва Макгонагалл — Екатерина Кистень

Джинни Уизли — Наталка Денисенко

Драко Малфой — Melovin

Седрик Диггори — Тарас Цымбалюк

Гермиона — Мила Сивацкая

Гарри Поттер — Юлик

Флер Делакур — Тина Кароль

Плаксивая Мирта — Ксения Мишина

Нарцисса Малфой — Наталья Васько

Люциус Малфой – Олег Винник

Рон Уизли – Евгений Сморигин

Рита Скитер – Виктория Булитко

Беллатриса Лестрейндж — Настя Каменских

Волан-де-Морт — Влад Яма

При просмотре фильмов о Гарри Поттере можно заметить множество заклинаний, которые учат юные волшебники в Хогвартсе. Факты ICTV подготовили тест, чтобы проверить ваши знания заклинаний из Гарри Поттера.