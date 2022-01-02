Поклонники фильмов о Гарри Поттере уже активно обсуждают спецэпизод Возвращение в Хогвартс, посвященный 20-летию франшизы о мальчике-волшебнике.
В новой ленте зрители увидели воссоединение любимых актеров, немного больше узнали о процессе съемок, а также прониклись ностальгией и новогодним настроением.
За 20 лет все уже привыкли к актерам, которые сыграли в картинах о Гарри Поттере, но иногда мы можем пофантазировать, кто еще мог бы воплотить любимых персонажей на экране. Факты ICTV решили представить, как выглядели бы герои украинской поттерианы.
Минерва Макгонагалл — Екатерина Кистень
Джинни Уизли — Наталка Денисенко
Драко Малфой — Melovin
Седрик Диггори — Тарас Цымбалюк
Гермиона — Мила Сивацкая
Гарри Поттер — Юлик
Флер Делакур — Тина Кароль
Плаксивая Мирта — Ксения Мишина
Нарцисса Малфой — Наталья Васько
Люциус Малфой – Олег Винник
Рон Уизли – Евгений Сморигин
Рита Скитер – Виктория Булитко
Беллатриса Лестрейндж — Настя Каменских
Волан-де-Морт — Влад Яма
При просмотре фильмов о Гарри Поттере можно заметить множество заклинаний, которые учат юные волшебники в Хогвартсе. Факты ICTV подготовили тест, чтобы проверить ваши знания заклинаний из Гарри Поттера.