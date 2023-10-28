Співак Monatik презентував трек Про Чарівну. Разом із синглом артист представив кліп, що назвав відеолистівкою, позаяк його знімали в приміщенні одеської Укрпошти. Над створенням кліпу працювала давня подруга артиста – режисерка Таня Муіньо, в портфоліо якої є роботи для багатьох світових зірок.

Ідея треку Про чарівну

Цю композицію Monatik присвятив неймовірності українок, що є водночас сильними та тендітними. На переконання музиканта, жінкам важливо нагадувати, що вони чарівні, особливо в складні часи. Трек має довгу історію створення, адже писати пісню музикант почав ще в 2009 році, коли познайомився з майбутньою дружиною. Потім відклав у полицю і завершив у часи, коли сумував за родиною

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– Під час війни складно створювати легкі, ритмічні, світлі пісні про любов. Але ж такі чари не розчаровують, не зникають. Ця пісня — це ода кожній нашій дівчині: мамі, дружині, бабусі. Кожній сильній, сміливій, красивій, чарівній. Про чарівну завжди на часі! – ділиться Monatik.

Де знімали кліп Про чарівну

Локацією для знімання кліпу обрали приміщення Укрпошти в Одесі. Вона не просто стала їдеальним тлом для створення відео, а є також символом. Будівля не лише приваблює архітектурою, а й продовжує працювати і звʼязувати людей у війну попри постійні обстріли російської армії.

Кліп номінантка на Grammy Таня Муіньо зняла в трендових пастельних кольорах цього сезону. В ньому є легкі танцювальні рухи, і приємна оку естетика. Відео Про Чарівну закриває трилогію релізів на VHS-камеру у форматі home video, що запустив творчий тандем Дмитра Монатіка та Тані Муіньо.