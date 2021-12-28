Зіркове подружжя – український дует TamerlanAlena – в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповіло, як обирає подарунки на Новий рік. Також Альона зізналася, який презент від чоловіка був найзворушливішим.

За словами співачки, за подарунки в їхній родині відповідає Тамерлан, оскільки він любить дивувати та дарувати незабутні емоції. Сама ж Альона любить підносити потрібні презенти, бачити емоції радості та щастя.

– Завжди заздалегідь продумую ідеї. Ще з листопада помічаю різні “хочу” моїх близьких. Під кінець грудня збирається не маленький список, мені залишається лише обрати, що купити, – поділилася Альона.

Тамерлан же торкнувся теми подарунків для їхнього сина – семирічного Тимура. Артист сказав, що для хлопчика наразі найкращий презент – футбольні бутси чи футболки з іменами якихось відомих футболістів.

– Цьогоріч ми з Тамерланом попросили Тіму написати вішлист, щоб він навчився чітко формулювати та конкретизувати свої бажання. І заразом собі спростили завдання, – зазначила Альона.

Артистка сказала, що вішлист працює безвідмовно, тому порадила взяти це на замітку. Так ви не тільки точно вгадаєте з подарунком, а й збережете відчуття сюрпризу, оскільки список великий.

Крім того, Альона розповіла, що найзворушливіший подарунок від чоловіка отримувала на свій день народження в 2020 році.

– Ми полетіли до Італії та Тамерлан таємно від мене організував приїзд моєї мами. Він знав, що без близьких людей мені важко святкувати свій день, – згадала виконавиця.

Вона зізналася, що це було дуже зворушливо та приємно, а також сказала, що на той момент розплакалася від несподіванки.

Вибір презентів – це завжди складне питання, оскільки кожен хоче, щоб його подарунок гідно оцінили. Щоб полегшити вам завдання, Факти ICTV склали добірку – ідеї подарунків на Новий рік 2022 для найближчих.