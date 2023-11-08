Американська акторка Брук Шилдс, відома за фільмами Блакитна лагуна і Чарівне дитя, розповіла про нещодавно пережитий судомний напад і госпіталізацію.

Брук Шилдс знепритомніла у ресторані

Шилдс зізналася, що знепритомніла через те, що пила занадто багато води. В організмі акторки знизився рівень натрію, внаслідок чого їй стало погано перед виступом на її шоу в Нью-Йорку.

За словами Шилдс, в той день знайомі й просто перехожі запитували, чи все з нею гаразд. До певного моменту зірка не помічала нездужання, оскільки поспішала у своїх справах.

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Коли Шилдс зайшла в ресторан, у неї потемніло в очах, руки опустилися і вона буквально “врізалася головою в стіну”.

– У мене пішла піна з рота, я абсолютно посиніла, намагалася проковтнути свій язик. Наступне, що пам’ятаю, як мене заносять до карети швидкої допомоги, – розповіла Шилдс.

Отямившись, 58-річна акторка побачила поруч з собою Бредлі Купера. Помічник Брук не зміг зв’язатися з її чоловіком і попросив актора, який був поблизу, допомогти їй.

– Насправді я не могла вимовити ані слова, не те щоб жартувати. Але я подумала про себе, що саме так смерть і має виглядати. Ти прокидаєшся, а Бредлі Купер, тримаючи за руку, каже: Я поїду з тобою в лікарню, Брук, – розповіла Шилдс, назвавши момент “дивним і сюрреалістичним”.

Лікарі під’єднали акторку до системи подання кисню і відвезли її в госпіталь. Там вони поставили Шилдс крапельниці і перевірили, чи немає у неї в мозку набряку. Пізніше Брук поклали у відділення інтенсивної терапії, де вона підхопила бронхіт.

Джерело: Glamour