Американская актриса Брук Шилдс, известная по фильмам Голубая лагуна и Прелестное дитя, рассказала о недавно пережитом судорожном приступе и госпитализации.

Брук Шилдс потеряла сознание в ресторане

Шилдс призналась, что потеряла сознание из-за того, что пила слишком много воды. В организме актрисы снизился уровень натрия, в результате чего ей стало плохо перед выступлением на ее шоу в Нью-Йорке.

По словам Шилдс, в тот день знакомые и просто прохожие спрашивали, все ли с ней в порядке. До определенного момента звезда не замечала недомогания, поскольку спешила по своим делам.

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Когда Шилдс зашла в ресторан, у нее потемнело в глазах, руки опустились и она буквально “врезалась головой в стену”.

— У меня пошла пена изо рта, я совершенно посинела, пыталась проглотить свой язык. Следующее, что помню, как меня заносят в карету скорой помощи, — рассказала Шилдс.

Очнувшись, 58-летняя актриса увидела рядом с собой Брэдли Купера. Помощник Брук не смог связаться с ее мужем и попросил актера, который был поблизости, помочь ей.

— На самом деле я не могла произнести ни слова, не то чтобы шутить. Но я подумала про себя, что именно так смерть и должна выглядеть. Ты просыпаешься, а Брэдли Купер, держа за руку, говорит: Я поеду с тобой в больницу, Брук, — рассказала Шилдс, назвав момент “странным и сюрреалистичным”.

Врачи подключили актрису к системе подачи кислорода и отвезли в госпиталь. Там они поставили Шилдс капельницы и проверили, нет ли у нее в мозгу отека. Позже Брук положили в отделение интенсивной терапии, где она подхватила бронхит.

Источник: Glamour