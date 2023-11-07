Телеведучий Богдан Шелудяк (Буше) повідомив, що його хвороба наразі не прогресує. Йому навіть стало легше говорити, щоправда, коли лежить. На початку листопада ведучий шоу Хто зверху? на Новому каналі розповів, що у нього діагностували синдром Гієна-Барре по типу Міллера-Фішера.

Як почувається Богдан Шелудяк

У сториз у своєму Instagram Богдан уточнив, що зараз відчуває оніміння кінцівок, двоїння в очах, порушення координації, парез піднебіння, слабкість, головний біль, запаморочення та задуху. Все це розвинулося в нього за неповних три доби від початку захворювання.

– Мені підказали, що це, може, тиск. В аптеці я випив таблетку, мене не попустило, я пішов додому, відчуваючи себе гірше з кожним кроком, – поділився з підписниками Шелудяк.

Зранку ведучий рушив до клініки. Там йому поміряли тиск, виписали направлення на аналізи та УЗД шиї і сказали випити міцної кави. Наступного ранку стан лише погіршився, на аналізи Богдана повезла сестра. Після цього йому різко стало погано.

Зараз дивляться

– Без жартів, я реально думав, що це моя кінцева зупинка, бо мені ніколи не було настільки погано, – пригадав блогер.

Сестра відвезла його до приймального відділення швидкої, де ведучому надали допомогу.

Що таке синдром Гієна-Барре

Синдром Гієна-Барре є рідкісним патологічним станом, за якого імунна система організму вражає власні периферичні нерви. Він може розвинутися в будь-якому віці, але найчастіше трапляється у дорослих чоловіків.

Навіть після найважчих форм недуги більшість пацієнтів повністю одужують. Лікування складається із симптоматичної терапії і деяких видів імунотерапії.