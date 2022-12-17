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Tvorchi їдуть на Євробачення 2023 від України

17 Грудня 2022, 21:09
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
TVORCHI
Джерело: Depositphotos

Україну на Євробаченні 2023 представить гурт Tvorchi з піснею Heart of Steel. Це стало відомо завдяки Нацвідбору, який пройшов 17 грудня.

За право стати представником України на міжнародному пісенному конкурсі боролися 10 учасників: Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2Tone, Tvorchi.

Переможця визначили глядачі і журі, чиї голоси розділили 50 на 50. Варто зазначити, що в цьому році глядачі вперше змогли голосувати за допомогою додатку Дія, а не відправляти СМС.

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Нагадаємо, Євробачення 2023 пройде в Ліверпулі (Велика Британія) незважаючи на те, що в 2022 році перемогу здобув український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Таке рішення було ухвалено через те, що в нашій країні повномасштабна війна, а тому – немає гарантій безпеки.

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