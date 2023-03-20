Співачка Злата Огнєвіч показала відмінність між українськими та російськими артистами.

Так, в Instagram виконавиця оприлюднила відео з фрагментом виступу співачки з країни-агресора перед російськими військовими, а також шматочок свого – перед українськими захисниками. Різницю помітно одразу.

– Концерти росіян, як вислів про Париж – побачити і померти, – написала Огнєвіч.

Виступ росіянки явно розпусний і зовсім не доречний для солдатів. Злата ж постала в стриманому вигляді, заспівавши від душі. Шанувальники Огнєвіч також зазначили, що різниця очевидна, порівнявши виступ артистки РФ зі стриптизом.

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