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З одного боку країна ангелів, з іншого – варварів: Огнєвіч показала відмінність між артистами України та РФ

20 Березня 2023, 14:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Злата Огнєвіч
Джерело: Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч показала відмінність між українськими та російськими артистами.

Так, в Instagram виконавиця оприлюднила відео з фрагментом виступу співачки з країни-агресора перед російськими військовими, а також шматочок свого – перед українськими захисниками. Різницю помітно одразу.

– Концерти росіян, як вислів про Париж – побачити і померти, – написала Огнєвіч.

Виступ росіянки явно розпусний і зовсім не доречний для солдатів. Злата ж постала в стриманому вигляді, заспівавши від душі. Шанувальники Огнєвіч також зазначили, що різниця очевидна, порівнявши виступ артистки РФ зі стриптизом.

Зараз дивляться
  • Різниця очевидна… Схоже на те, що країна ангелів з одного боку, а плем’я бомжів, злиднів, людожерів і варварів – з іншого.
  • Росія – це ганьба. Не виступ, а якийсь стриптиз. Нація дегенератів. Уже нічого не дивує. Українці найкращі.
  • Вони не перестають дивувати.
  • Яка країна, такий і народ.
  • Дно все нижче.
  • Два різні всесвіти.
  • Росіянка як змія.
  • Сумне видовище.
  • Пріоритети в РФ одразу видно, яким місцем вони все роблять і думають. Рівень розвитку, – пишуть користувачі мережі.
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