Співачка Злата Огнєвіч показала відмінність між українськими та російськими артистами.
Так, в Instagram виконавиця оприлюднила відео з фрагментом виступу співачки з країни-агресора перед російськими військовими, а також шматочок свого – перед українськими захисниками. Різницю помітно одразу.
– Концерти росіян, як вислів про Париж – побачити і померти, – написала Огнєвіч.
Виступ росіянки явно розпусний і зовсім не доречний для солдатів. Злата ж постала в стриманому вигляді, заспівавши від душі. Шанувальники Огнєвіч також зазначили, що різниця очевидна, порівнявши виступ артистки РФ зі стриптизом.
Зараз дивляться
- Різниця очевидна… Схоже на те, що країна ангелів з одного боку, а плем’я бомжів, злиднів, людожерів і варварів – з іншого.
- Росія – це ганьба. Не виступ, а якийсь стриптиз. Нація дегенератів. Уже нічого не дивує. Українці найкращі.
- Вони не перестають дивувати.
- Яка країна, такий і народ.
- Дно все нижче.
- Два різні всесвіти.
- Росіянка як змія.
- Сумне видовище.
- Пріоритети в РФ одразу видно, яким місцем вони все роблять і думають. Рівень розвитку, – пишуть користувачі мережі.