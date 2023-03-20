Певица Злата Огневич показала отличие между украинскими и российскими артистами.
Так, в Instagram исполнительница обнародовала видео с фрагментом выступления певицы из страны-агрессора перед российскими военными, а также кусочек своего – перед украинскими защитниками. Разницу видно сразу.
— Концерты россиян, как выражение о Париже — увидеть и умереть, — написала Огневич.
Выступление россиянки явно развратное и совсем не уместно для солдат. Злата же предстала в сдержанном виде, спев от души. Поклонники Огневич также отметили, что разница очевидна, сравнив выступление артистки РФ со стриптизом.
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- Разница очевидна… Похоже на то, что страна ангелов с одной стороны, а племя бомжей, нищеты, людоедов и варваров с другой.
- Россия – это позор. Не выступление, а какой-то стриптиз. Нация дегенератов. Уже ничего не удивляет. Украинцы лучшие.
- Они не перестают удивлять.
- Какая страна, такой и народ.
- Дно все ниже.
- Две разные вселенные.
- Россиянка как змея.
- Печальное зрелище.
- Приоритеты в РФ сразу видно, каким местом они все делают и думают. Уровень развития, — пишут пользователи сети.