Певица Злата Огневич показала отличие между украинскими и российскими артистами.

Так, в Instagram исполнительница обнародовала видео с фрагментом выступления певицы из страны-агрессора перед российскими военными, а также кусочек своего – перед украинскими защитниками. Разницу видно сразу.

— Концерты россиян, как выражение о Париже — увидеть и умереть, — написала Огневич.

Выступление россиянки явно развратное и совсем не уместно для солдат. Злата же предстала в сдержанном виде, спев от души. Поклонники Огневич также отметили, что разница очевидна, сравнив выступление артистки РФ со стриптизом.

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