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С одной стороны страна ангелов, с другой – варваров: Огневич показал отличие между артистами Украины и РФ

20 марта 2023, 14:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Злата Огнєвіч
Источник: Злата Огневич

Певица Злата Огневич показала отличие между украинскими и российскими артистами.

Так, в Instagram исполнительница обнародовала видео с фрагментом выступления певицы из страны-агрессора перед российскими военными, а также кусочек своего – перед украинскими защитниками. Разницу видно сразу.

— Концерты россиян, как выражение о Париже — увидеть и умереть, — написала Огневич.

Выступление россиянки явно развратное и совсем не уместно для солдат. Злата же предстала в сдержанном виде, спев от души. Поклонники Огневич также отметили, что разница очевидна, сравнив выступление артистки РФ со стриптизом.

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  • Разница очевидна… Похоже на то, что страна ангелов с одной стороны, а племя бомжей, нищеты, людоедов и варваров с другой.
  • Россия – это позор. Не выступление, а какой-то стриптиз. Нация дегенератов. Уже ничего не удивляет. Украинцы лучшие.
  • Они не перестают удивлять.
  • Какая страна, такой и народ.
  • Дно все ниже.
  • Две разные вселенные.
  • Россиянка как змея.
  • Печальное зрелище.
  • Приоритеты в РФ сразу видно, каким местом они все делают и думают. Уровень развития, — пишут пользователи сети.
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