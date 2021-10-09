Американська співачка Брітні Спірс поділилася з фанатами радісною новиною – вона пише книжку. Виконавиця навіть розсекретила певні деталі сюжету.

Так, героїнею є вбита дівчина, привид якої застряг в підвішеному стані через травми і біль. Тепер вона не може зрозуміти, як перейти в світ, який вона звикла знати. Спірс розповіла, що дівчина перетворилася на привид, який процвітає завдяки своєму відображенню в дзеркалі.

– У неї немає нікого, кому вона могла б довіряти, але щось відбувається, і вона розуміє, як перейти в світ, де є її сім’я. Вийшовши з невизначеності, вона повинна ухвалити рішення. Їй більше не потрібне своє дзеркало. Вона знайшла портал, постійно промовляючи певні молитви, які дають їй осяяння і дар, щоб більше не боятися і вийти з невизначеності, – написала співачка в Instagram.

View this post on Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Шанувальники Брітні Спірс у коментарях до допису відразу почали припускати, що це біографічна історія, і зазначили, що вже не можуть дочекатися, коли її прочитають.

Брітні Спірс і справді довелося пережити досить складний життєвий період. Співачка перебувала під опікою свого батька з 2008 року.

У червні цього року Брітні Спірс вперше публічно виступила в суді з заявою і зізналася, що перебуває під опікою проти своєї волі, а терапія, яку вона проходить, лише шкодить здоров’ю. Співачка розповіла, що почувається нещасною і просто хоче повернути собі своє життя.

Вже 30 вересня цього року суд призупинив опікунство батька над Брітні Спірс. Він більше не керуватиме майном дочки.

Наступні слухання у справі відбудуться 12 листопада. Саме тоді суд повинен вирішити, чи буде опікунство повністю припинено.