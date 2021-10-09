Американская певица Бритни Спирс поделилась с фанатами радостной новостью — она ​​пишет книгу. Исполнительница даже рассекретила некоторые детали сюжета.

Так, героиней является убитая девушка, призрак которой застрял в подвешенном состоянии из-за травмы и боли. Теперь она не может понять, как перейти в мир, который она привыкла знать. Спирс рассказала, что девушка превратилась в призрак, который процветает благодаря своему отражению в зеркале.

— У нее нет никого, кому она могла бы доверять, но что-то происходит, и она понимает, как перейти в мир, где есть ее семья. Выйдя из неопределенности, она должна принять решение. Ей больше не нужно свое зеркало. Она нашла портал, постоянно цитируя определенные молитвы, которые дают ей озарение и дар, чтобы больше не бояться и выйти из неопределенности, — написала певица в Instagram.

View this post on Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Поклонники Бритни Спирс в комментариях к посту сразу начали предполагать, что это биографическая история, и отметили, что уже не могут дождаться, когда ее прочтут.

Бритни Спирс действительно пришлось пережить довольно сложный жизненный период. Певица находилась под опекой своего отца с 2008 года.

В июне этого года Бритни Спирс впервые публично выступила в суде с заявлением и призналась, что находится под опекой против своей воли, а терапия, которую она проходит, только вредит здоровью. Певица рассказала, что чувствует себя несчастной и просто хочет вернуть себе свою жизнь.

Уже 30 сентября этого года суд приостановил опекунство отца над Бритни Спирс. Он больше не будет распоряжаться имуществом дочери.

Следующие слушания по делу состоятся 12 ноября. Именно тогда суд должен решить, будет ли опекунство полностью прекращено.