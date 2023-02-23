Американська співачка і акторка Дженніфер Лопес зворушливо привітала своїх дітей-двійнят із днем народження. Еммі та Максиміліану виповнилося 15 років.

В Instagram Лопес оприлюднила сімейне відео, зроблене з архівних кадрів. У ролику двійнята постали в різному віці – одразу після народження і вже будучи підлітками зі своєю зірковою мамою.

На кадрах Дженніфер обіймає, цілує і приділяє їм увагу навіть під час роботи, що показує, наскільки турботливою мамою вона є.

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– З днем народження, мої прекрасні, блискучі кокоси! Я так пишаюся вами обома у всіх сенсах. Ви приносите стільки радості і щастя моєму серцю і душі. Я люблю вас нескінченно. З днем народження, – написала під відео Дженніфер.

У ролику також можна побачити кадри з актором Беном Аффлеком, який зараз є чоловіком співачки.

Нагадаємо, Емму і Максимілліана Лопес народила в 2008 році. Тоді вона була одружена зі співаком Марком Ентоні. Вони одружилися в 2004 році, розлучилися в 2014.