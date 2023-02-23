Американская певица и актриса Дженнифер Лопес трогательно поздравила своих детей-двойняшек с днем рождения. Эмме и Максимиллиану исполнилось 15 лет.

В Instagram Лопес обнародовала семейное видео, сделанное из архивных кадров. В ролике двойняшки предстали в разном возрасте — сразу после рождения и уже будучи подростками со своей звездной мамой.

На кадрах Дженнифер обнимает, целует и уделяет им внимание даже во время работы, что показывает, насколько заботливым родителем она является.

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— С днем рождения, мои прекрасные, блестящие кокосы! Я так горжусь вами обоими во всех смыслах. Вы приносите столько радости и счастья моему сердцу и душе. Я люблю вас бесконечно. С днем рождения, — написала под видео Дженнифер.

В ролике также можно увидеть кадры с актером Беном Аффлеком, который сейчас является супругом певицы.

Напомним, Эмму и Максимиллиана Лопес родила в 2008 году. Тогда она состояла в браке с певцом Марком Энтони. Они поженились в 2004 году, развелись в 2014.