Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зробили парні тату

Зіркове подружжя Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зробили парні татуювання на честь одне одного. Таким чином співачка і актор розвіяли чутки, що в їхніх стосунках не все гладко.

Про те, що вони увічнили свої почуття одне до одного на тілі, стало відомо з Instagram Лопес. Вона оприлюднила серію фото в День святого Валентина, показавши їхні з Аффлеком тату.

Так, на тілі у Лопес зліва під серцем – знак нескінченності, який пронизаний стрілою. Також там щось написано, проте розібрати складно, можливо – Дженніфер і Бен.

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В Аффлека ж тату у вигляді двох переплетених стріл і першими буквами їхніх імен. Де саме нанесений малюнок у актора – незрозуміло.

– Зобов’язання назавжди, – написала Лопес під фото.

У цьому ж пості співачка показала архівні кадри з їхнього життя, на яких вони зображені щасливими, перебуваючи разом.