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З напіввідкритими очима і дихає через трубку. Джеремі Реннер вийшов на зв’язок із лікарні

4 Січня 2023, 10:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джереми Реннер
Джерело: Depositphotos

Американський актор Джеремі Реннер вперше вийшов на зв’язок із шанувальниками після нещасного випадку, що з ним стався. Він оприлюднив селфі з лікарняної палати.

Зірка фільмів Marvel з’явився на знімку з напіввідкритими очима. Він дихає крізь трубку.

– Дякую всім за теплі слова. Зараз я неспроможний багато писати. Але я посилаю любов усім вам, – написав під фото Реннер.

У коментарях як шанувальники, там і колеги бажають актору якнайшвидшого одужання.

Зараз дивляться
  • Посилаємо всю нашу любов і сподіваємося на швидке відновлення.
  • Продовжую молитися за тебе.
  • Скорішого одужання, друже.
  • Я така рада, що ви зробили цей пост. Посилаю вам багато любові та цілющої енергії. Ми тебе любимо.
  • Я молюся, щоб ти одужав, – пишуть під фото Реннера.

Нагадаємо, 2 січня стало відомо, що Джеремі Реннер перебуває в критичному стані. З актором стався трагічний випадок під час прибирання снігу. Він дістав тупу травму грудей та ортопедичні травми.

За словами очевидців, на Реннера наїхала снігоприбиральна машина, через що він втратив багато крові і був доставлений до лікарні на гелікоптері.

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