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Персони

Втратив багато крові: що відомо про стан Джеремі Раннера після операції

3 Січня 2023, 12:28
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джереми Реннер
Джерело: Depositphotos

Американський актор Джеремі Реннер переніс операцію після того, як з ним стався трагічний випадок під час прибирання снігу. Він залишається у відділенні інтенсивної терапії в критичному, але стабільному стані.

– Сім’я Джеремі хотіла б висловити свою подяку чудовим лікарям і медсестрам, які доглядають за ним, пожежно-рятувальній службі Тракі Медоуз, шерифу округу Уошо, меру міста Ріно Гілларі Шив і сім’ям Карано і Мердо, – йдеться в заяві представників актора.

Відомо, що Реннер отримав тупу травму грудей і ортопедичні травми. Повідомляється, що актор втратив багато крові. Він розчищав дорогу недалеко від будинку в Тахо, щоб його сім’я могла вибратися після сильної сніжної бурі.

За словами сусіда, машина-ратрак випадково наїхала на ногу Реннера. Інший сусід, який виявився лікарем, зміг накласти джгут до прибуття швидкої допомоги.

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Про те, що Джеремі Реннер перебуває в критичному стані після нещасного випадку, фанатам стало відомо 2 січня. Сам інцидент стався в день Нового року.

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Джерело
TMZ
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Актор Операція
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