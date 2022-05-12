У другому півфіналі Євробачення 2022 року виступила представниця Швеції Корнелія Якобс із піснею Hold Me Closer.

Корнелія Якобс – Hold Me Closer

Хто така Корнелія Якобс

Корнелія Якобс – шведська співачка та автор пісень. Артистка походить із творчої сім’ї. Її батько – учасник гурту The Poodles Якоб Самуель.

Кар’єра Корнелії стартувала у гурті Love Generation. З колективом вона двічі намагалася потрапити на Євробачення у 2011 та 2012 роках.

З 2018 року вона активно розвиває свою сольну кар’єру.

Євробачення 2022

10 травня відгримів перший півфінал Євробачення 2022, що проходить в італійському місті Турин. За його підсумками 10 учасників пройшли у фінал конкурсу, зокрема, український колектив Kalush Orchestra.

Також у фінал автоматично потрапили учасники країн-засновниць. Йдеться про представників Британії, Франції, Німеччини та Іспанії. Учасники Євробачення від Італії теж потрапляють одразу до фіналу, оскільки їхня країна приймає конкурс.