Во втором полуфинале Евровидение 2022 выступила представительница Швеции Корнелия Якобс с песней Hold Me Closer.

Корнелия Якобс — Hold Me Closer

Кто такая Корнелия Якобс

Корнелия Якобс — шведская певица и автор песен. Артистка походит из творческой семьи. Ее отец — участник группы The Poodles Якоб Самуэль.

Карьера Корнелии стартовала в группе Love Generation. С коллективом она дважды пыталась попасть на Евровидение в 2011 и 2012 годах.

С 2018 года она активно развивает свою сольную карьеру.

Евровидение 2022

10 мая отгремел первый полуфинал Евровидение 2022, которые проходит в итальянском городе Турин. По его итогам, 10 участников прошли в финал конкурса, в частности украинский коллектив Kalush Orchestra.

Также в финал автоматически попали участники стран-основательниц. Речь идет о представителях Британии, Франции, Германии и Испании. Участники Евровидения от Италии тоже попадают сразу в финал, так как их страна принимает конкурс.