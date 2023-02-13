ICTV2 – телевізійний канал, де транслюють розважальний контент. Оскільки він з’явився нещодавно, далеко не всі телевізори підлаштувалися під роботу з ним – це стосується роботи з приймачами Т2 і супутниковим ТБ.
Як знайти канал ICTV2 на Т2-приймачі та супутниковому ТБ – далі в матеріалі.
Як налаштувати Т2-прийом каналу ICTV2:
- Натисніть кнопку Menu на пульті дистанційного керування та виберіть Налаштування або Параметри.
- Перейдіть до розділу Пошук каналів або Трансляція.
- Виберіть Автопошук або Автоматичні налаштування та натисніть кнопку ОК. Розпочнеться сканування каналів.
- Після завершення процесу сканування натисніть кнопку ОК, щоб зберегти.
- У списку каналів у вас з’явиться ICTV2.
Налаштування приймання каналу ICTV2 для супутника трохи відрізняється – у налаштуваннях пошуку потрібно ввести наступні параметри:
- Супутник Amos 3
- Частота: 11 175 МГц
- Символьна швидкість: 30 тис.
- Поляризація: горизонтальна (H)
- FEC: ¾
- Формат мовлення: MPEG-2/HD
Для користувачів кабельного телебачення, якщо в пакеті послуг відсутній канал ICTV2 – радимо звернутися до оператора телефоном або в інший спосіб, оскільки налаштування різних провайдерів можуть відрізнятися.
Також ICTV2 доступний і на українських медіасервісах. З їхньою допомогою можна дивитися улюблений канал навіть за межами країни. Наприклад, Megogo запрацював у Польщі, де надають пакет послуг із нашими каналами.