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Як знайти та дивитися канал ICTV2 – покрокова інструкція

13 Лютого 2023, 14:41
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Телевизор
Джерело: Unsplash

ICTV2 – телевізійний канал, де транслюють розважальний контент. Оскільки він з’явився нещодавно, далеко не всі телевізори підлаштувалися під роботу з ним – це стосується роботи з приймачами Т2 і супутниковим ТБ.

Як знайти канал ICTV2 на Т2-приймачі та супутниковому ТБ – далі в матеріалі.

Як налаштувати Т2-прийом каналу ICTV2:

  1. Натисніть кнопку Menu на пульті дистанційного керування та виберіть Налаштування або Параметри.
  2. Перейдіть до розділу Пошук каналів або Трансляція.
  3. Виберіть Автопошук або Автоматичні налаштування та натисніть кнопку ОК. Розпочнеться сканування каналів.
  4. Після завершення процесу сканування натисніть кнопку ОК, щоб зберегти.
  5. У списку каналів у вас з’явиться ICTV2.

Зараз дивляться

Налаштування приймання каналу ICTV2 для супутника трохи відрізняється – у налаштуваннях пошуку потрібно ввести наступні параметри:

  • Супутник Amos 3
  • Частота: 11 175 МГц
  • Символьна швидкість: 30 тис.
  • Поляризація: горизонтальна (H)
  • FEC: ¾
  • Формат мовлення: MPEG-2/HD

Як знайти та дивитися канал ICTV2 – покрокова інструкція

Для користувачів кабельного телебачення, якщо в пакеті послуг відсутній канал ICTV2 – радимо звернутися до оператора телефоном або в інший спосіб, оскільки налаштування різних провайдерів можуть відрізнятися.

Також ICTV2 доступний і на українських медіасервісах. З їхньою допомогою можна дивитися улюблений канал навіть за межами країни. Наприклад, Megogo запрацював у Польщі, де надають пакет послуг із нашими каналами.

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