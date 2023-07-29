Коли хочеться зробити приємно людині, одразу згадуєш про квіти. А коли прагнеш, щоби ця радість не зів’яла за тиждень, а тішила око роки – даруєш домашні рослини в горщиках. Але тут є певні правила. Які кімнатні квіти не можна дарувати – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Чому не можна дарувати кімнатні квіти

Існують прикмети, які кажуть нам про те, що домашні рослини не варто купляти в подарунок. Чому? Річ у тім, що деякі з них вважаються енергетичними вампірами та можуть підсмоктувати життєві сили. Звісно, цього не хочеться, тож нумо детально розбиратися, які кімнатні квіти не можна дарувати.

Ще одна прикмета свідчить, що разом із подарунком у вигляді вазону людина може передати новому власнику свій негатив. Забобони говорять, що не можна дарувати кімнатні квіти людині, яка хворіє. Буцімто це може призвести до погіршення здоров’я. Такий подарунок прирівнюється до побажання людині “врости в землю” як квітці, тобто померти.

Згідно з віруваннями через те, що у горщику є сира земля, такий подарунок може віщувати смерть. Нейтралізувати цю погану прикмету можна, купивши у квітковому магазині рослину, яка ростиме не в сирій землі, а у спеціальній ґрунтовій суміші.

Вірити у це чи ні – вирішувати лише вам. Але є певна категорія кімнатних квітів, які не можна дарувати. Про них і поговоримо далі.

Які кімнатні квіти не можна дарувати

Подейкують, що не можна дарувати немолоді рослини, адже кімнатні квіти надто звикають до певної обстановки, тому їм важко прилаштовуватися до атмосфери іншого будинку.

Народні прикмети кажуть, що не можна дарувати кволі та хворі рослини. Пращури вважали, що кімнатні квіти в горщиках в’януть і хворіють від надлишку негативної енергетики. Вони можуть зарaзити нею і ваше житло.

Але й з точки зору здорового глузду це не можна вважати гарним подарунком, ба більше, таким дарунком ви, найімовірніше, образите людину.

Фіалка

Ця красуня дуже чутлива до змін енергетичного фону. Цю квітку можна дарувати тільки родичам або дуже близьким людям.

Пальми, в’юнкі та “повзучі” рослини

Не можна дарувати кімнатні квіти, які здатні стати осередком розбрату в родині. До такої категорії належать пальми, а також усі в’юнкі та “повзучі” рослини. Подейкують, що вони своєю енергетикою навіть можуть посприяти розлученню.

Наприклад, красива і ніжна квітка під назвою хойя “плаче” під час цвітіння, за це в народі її прозвали “вдовиними сльозами”. Плющ в народі кличуть “мужегоном”.

Бегонія

Існує різноманітні сорти бегонії. Це справді яскраві та красиві домашні квіти, які, на жаль, також не можна дарувати. Відповідно до прикмет бегонії можуть принести нещастя або хвороби. Багато хто вірить, що квітка несе негативну енергію і може порушити гармонію в оселі.

Кактус

Не найкращим варіантом на подарунок буде і кактус. Попри те, що це міцні та стійкі рослини, такий вазон у ролі дарунка вважається нещасливим знаком.

Подейкують, що кактус привертає негативну енергію і може стати причиною невдачі або викликати проблеми у стосунках та в родині.

Грошове дерево

Не можна дарувати грошове дерево, яке росло у вашому будинку, заздрісним друзям, ревнивим родичам або колегам. Такий жест може забрати вашу енергію та фінансове благополуччя.

Жовті троянди

Не всі кольори асоціюються із чимось прекрасним. Наприклад, жовтий колір символізує розлуку. Тож жовті троянди у горщику на подарунок – не найкращий варіант. Такий вазон пов’язують зі зрадою, сварками чи руйнуванням стосунків.

Забобони кажуть, що жовті троянди в подарунок можуть спричинити розрив відносин, тож краще уникати таких квітів.

Важливо, якщо ви приймаєте у подарунок домашню квітку від людини, якій не зовсім довіряєте, краще “відкупіться”. Дайте їй щось натомість, підійде декілька монет чи якийсь подарунок на ваш смак.

Рослини в горщиках – чудовий подарунок, тим паче що чимало з них мають прекрасну енергетику та здатні поліпшити добробут та принести кохання. Факти ICTV писали, які вазони варто тримати вдома.

І пам’ятайте – лише ви вирішуєте, чи дослухатися до прикмет, але радимо не дарувати перелічені вище кімнатні квіти забобонній людині. Навряд чи її потішить такий подарунок.