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Магічні властивості кімнатних рослин: які вазони варто тримати вдома

11 Червня 2023, 09:30
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
Магічні властивості кімнатних рослин: які вазони варто тримати вдома
Джерело: Pexels

Домашні квіти на вашому підвіконні не лише тішать око та створюють затишок у кімнаті, вони також можуть володіти чарівними властивостями та приносити удачу, здоров’я, гроші й любов. Про магічні властивості кімнатних рослин, які варто тримати вдома – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Магічні властивості кімнатних рослин

Домашні рослини можуть впливати на загальну атмосферу в оселі, адже здатні поглинати негатив. Деякі з них допомагають господареві у разі хвороб, а інші можуть привернути кохання, зміцнити стосунки в родині та навіть захистити від чаклунства. Тож магічні властивості мають такі кімнатні рослини, як драцена, гіацинт, герань, бальзамін, алое, оксаліс, авокадо та лимон.

Драцена

Фото: pexels

Ця квітка – справжній захисник від зла. Але варто знати, якщо цей вазон принести в дім з негативною енергетикою, він може загинути, так і не розпочавши процес очищення.

Крім того, ця домашня квітка здатна притягнути в будинок кохання. А листочок драцени, зашитий у мішечок, може стати гарним талісманом для молодих дівчат. Якщо носити його у сумочці, він даруватиме привабливість і допомагатиме знайти щастя.

Чоловікам ця рослина допоможе уникнути статевого безсилля. Для цього частину драцени потрібно покласти під матрац.

Гіацинт

Фото: pixabay

Ця квітка також здатна захистити будинок від злих сил. Ще одна магічна властивість цієї рослини – вона допомагає позбутися безсоння та кошмарних снів. Тож найкращим варіантом буде розмістити цей вазон у спальні.

Герань

pixabay

Ще один борець з негативною енергетикою – герань. Вона здатна поглинути гнів, заспокоїти і надати сил в гнітючих ситуаціях. Магічні властивості цієї рослини залежать від кольору її квіточок.

Так, рожева герань здатна боронити від темних сил та допоможе віднайти своє кохання. А ось біла герань може навіть посприяти у бажаному зачатті дитини. Загалом енергетика цієї рослини дуже корисна для дому.

Лимон

Не зайвим у вашому будинку буде і таке сонячне та яскраве деревце, як лимон. Народні прикмети кажуть, що вирощування лимона і всіх цитрусових здатне принести вам щастя і добробут.

Бальзамін

Фото: pixabay

У народі цю квітку за її позитив ще називають Ванькою. Магічні властивості цієї кімнатної рослини допомагають уникнути зневіри та налаштовують членів родини на добрий і радісний лад.

Алое

Окрім того, що цей вазон має лікарські властивості, йому притаманні  й деякі магічні якості. Енергетика алое захищатиме від хвороб, допоможе перенести розлуку з кимось із близьких та самотність, сприяє зміцненню сили духу.

Фото: pexels

Це квітка любові. Щойно він з’являється у будинку, як з особистого життя йдуть проблеми, а на горизонті постає друга половинка.

Такі самі магічні властивості має гібіскус або китайська троянда. Ці квіти – тріада кохання та здатні додати вашим любовним взаєминам море пристрасті.

Авокадо

Ну а якщо раптом у вас виникли проблеми в інтимних стосунках, пов’язані з надмірною сором’язливістю, у пригоді стане авокадо. Придбайте фрукт та посадіть його кісточку у себе вдома –  сексуальні проблеми як рукою зніме.

Також раніше ми писали, які вазони не можна тримати вдома і чому.

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