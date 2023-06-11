Домашні квіти на вашому підвіконні не лише тішать око та створюють затишок у кімнаті, вони також можуть володіти чарівними властивостями та приносити удачу, здоров’я, гроші й любов. Про магічні властивості кімнатних рослин, які варто тримати вдома – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Магічні властивості кімнатних рослин

Домашні рослини можуть впливати на загальну атмосферу в оселі, адже здатні поглинати негатив. Деякі з них допомагають господареві у разі хвороб, а інші можуть привернути кохання, зміцнити стосунки в родині та навіть захистити від чаклунства. Тож магічні властивості мають такі кімнатні рослини, як драцена, гіацинт, герань, бальзамін, алое, оксаліс, авокадо та лимон.

Драцена

Ця квітка – справжній захисник від зла. Але варто знати, якщо цей вазон принести в дім з негативною енергетикою, він може загинути, так і не розпочавши процес очищення.

Крім того, ця домашня квітка здатна притягнути в будинок кохання. А листочок драцени, зашитий у мішечок, може стати гарним талісманом для молодих дівчат. Якщо носити його у сумочці, він даруватиме привабливість і допомагатиме знайти щастя.

Чоловікам ця рослина допоможе уникнути статевого безсилля. Для цього частину драцени потрібно покласти під матрац.

Гіацинт

Ця квітка також здатна захистити будинок від злих сил. Ще одна магічна властивість цієї рослини – вона допомагає позбутися безсоння та кошмарних снів. Тож найкращим варіантом буде розмістити цей вазон у спальні.

Герань

Ще один борець з негативною енергетикою – герань. Вона здатна поглинути гнів, заспокоїти і надати сил в гнітючих ситуаціях. Магічні властивості цієї рослини залежать від кольору її квіточок.

Так, рожева герань здатна боронити від темних сил та допоможе віднайти своє кохання. А ось біла герань може навіть посприяти у бажаному зачатті дитини. Загалом енергетика цієї рослини дуже корисна для дому.

Лимон

Не зайвим у вашому будинку буде і таке сонячне та яскраве деревце, як лимон. Народні прикмети кажуть, що вирощування лимона і всіх цитрусових здатне принести вам щастя і добробут.

Бальзамін

У народі цю квітку за її позитив ще називають Ванькою. Магічні властивості цієї кімнатної рослини допомагають уникнути зневіри та налаштовують членів родини на добрий і радісний лад.

Алое

Окрім того, що цей вазон має лікарські властивості, йому притаманні й деякі магічні якості. Енергетика алое захищатиме від хвороб, допоможе перенести розлуку з кимось із близьких та самотність, сприяє зміцненню сили духу.

Це квітка любові. Щойно він з’являється у будинку, як з особистого життя йдуть проблеми, а на горизонті постає друга половинка.

Такі самі магічні властивості має гібіскус або китайська троянда. Ці квіти – тріада кохання та здатні додати вашим любовним взаєминам море пристрасті.

Авокадо

Ну а якщо раптом у вас виникли проблеми в інтимних стосунках, пов’язані з надмірною сором’язливістю, у пригоді стане авокадо. Придбайте фрукт та посадіть його кісточку у себе вдома – сексуальні проблеми як рукою зніме.

Також раніше ми писали, які вазони не можна тримати вдома і чому.