Когда хочется сделать приятно человеку, сразу вспоминаешь о цветах. А когда желаешь, чтобы эта радость не завяла за неделю, а радовала глаз годами — даришь домашние растения в горшках. Но здесь есть определенные правила. Какие комнатные цветы нельзя дарить — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Почему нельзя дарить комнатные цветы

Существуют приметы, которые говорят нам о том, что домашние растения не стоит покупать на подарок. Почему? Дело в том, что некоторые из них считаются энергетическими вампирами и могут подсасывать жизненные силы. Конечно, этого не хочется, поэтому давайте подробно разбираться, какие комнатные цветы нельзя дарить.

Еще одна примета говорит, что вместе с подарком в виде вазона человек может передать новому владельцу свой негатив. Согласно суевериям нельзя дарить комнатные растения человеку, который болеет. Якобы, это может привести к ухудшению здоровья. Такой подарок приравнивается к пожеланию человеку “врасти в землю” как цветок, то есть умереть.

Согласно верованиям из-за того, что в горшке есть сырая земля, такой подарок может предвещать смерть. Нейтрализовать эту плохую примету можно, купив в цветочном магазине растение, которое будет находиться не в сырой земле, а в специальной почвенной смеси.

Верить в это или нет — решать только вам. Но есть определенная категория комнатных цветов, которые нельзя дарить. О них и поговорим далее.

Какие комнатные цветы нельзя дарить

Нельзя дарить немолодые растения, поскольку комнатные цветы слишком привыкают к определенной обстановке и им трудно приспосабливаться к атмосфере другого дома.

Народные приметы говорят, что нельзя дарить слабые и больные растения. Наши предки считали, что комнатные цветы в горшках вянут и болеют от избытка негативной энергетики. Они могут заразить ею и ваше жилье.

Но и с точки зрения здравого смысла это нельзя считать хорошим подарком, более того таким презентом вы, скорее всего, обидите человека.

Фиалка

Эта красавица очень чувствительна к изменениям энергетического фона. Этот цветок можно дарить только родственникам или очень близким людям.

Пальмы, вьющиеся и “ползучие” растения

Нельзя дарить комнатные цветы, которые способны стать очагом раздора в семье. К такой категории относятся пальмы, а также все вьющиеся и “ползучие” растения. Говорят, что они своей энергетикой даже могут поспособствовать разводу.

Например, красивый и нежный цветок под названием хойя “плачет” во время цветения, за это в народе его прозвали “вдовьими слезами”. Плющ же в народе зовут “мужегоном”.

Кактус

Не лучшим вариантом на подарок будет и кактус. Несмотря на то, что это крепкие и стойкие растения, данный вазон в качестве подарка считается несчастливым знаком.

Говорят, что кактус привлекает негативную энергию и может стать причиной неудачи или вызвать проблемы в отношениях и в семье.

Бегония

Существует разнообразные сорта бегонии. Это действительно яркие и красивые домашние цветы, которые, к сожалению, также нельзя дарить. Согласно приметам, бегонии могут принести несчастья или болезни. Многие верят, что цветок несет с собой негативную энергию и может нарушить гармонию в доме.

Денежное дерево

Нельзя дарить денежное дерево, которое росло у вас в доме, завистливым друзьям, ревнивым родственникам или коллегам. Такой жест может забрать вашу энергию и финансовое благополучие.

Желтые розы

Не все цвета ассоциируются с чем-то прекрасным. Например, желтый цвет символизирует разлуку. Поэтому желтые розы в горшке на подарок — не лучший вариант. Такой вазон связывают с изменой, ссорами или разрушением отношений.

Суеверия говорят, что подарок в качестве желтых роз может привести к разрыву отношений, поэтому лучше избегать таких цветов.

Важно, если вы принимаете в подарок домашнее растение от человека, которому не совсем доверяете, лучше “откупитесь”. Дайте ему что-то взамен, подойдет несколько монет или какой-то подарок на ваш вкус.

Растения в горшках — отличный подарок, тем более что у многие из них имеют прекрасную энергетику и способны улучшить благополучие и принести любовь. Факты ICTV писали, какие вазоны стоит держать дома.

И помните, только вы решаете, прислушиваться ли к приметам, но советуем не дарить вышеперечисленные комнатные цветы суеверному человеку. Вряд ли его порадует такой подарок.