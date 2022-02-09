Українська акторка Марина Мазепа зіграє у новому міні-серіалі Континенталь, приквелі знаменитого бойовика Джон Вік.

Вона братиме участь у зйомках стрічки разом з такими відомими акторами як Кіану Рівз, Мел Гібсон та Колін Вуделл.

В основі серіалу Континенталь лежить історія про молодого Вінстона Скотта, який спробує взяти під свій контроль готель для найманих вбивць. Сценаристами та шоураннерами виступили Грег Кулідж та Кірк Ворд.

До міні-серіалу увійде три епізоди тривалістю приблизно 90 хвилин. Очікується, що глядачі зможуть побачити нову частину історії вже навесні 2022 року.

Нагадаємо, що Марина Мазепа родом із маленького міста Конотоп, що на Сумщині. Після закінчення школи вона вступила до Київської естрадно-циркової академії, а згодом продемонстрували свої навички на телешоу Танцюють всі.

Через два роки Марина вирушила працювати хореографом в танцювальних шоу Cirque de Soleil у Лас-Вегасі, а пізніше стала півфіналісткою маштабного проєкту America’s Got Talent.

Талант Марини помітив режисер Еван Спілітопулос, який запропонував їй зіграти головну роль у фільмі жахів Нечестивий. Також акторка знімалася у стрічці Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті.