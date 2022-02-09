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З Кіану Рівзом і Мелом Гібсоном: українка зіграє у приквелі Джона Віка

9 Лютого 2022, 19:02
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Марина Мазепа
Джерело: Depositphotos

Українська акторка Марина Мазепа зіграє у новому міні-серіалі Континенталь, приквелі знаменитого бойовика Джон Вік.

Вона братиме участь у зйомках стрічки разом з такими відомими акторами як Кіану Рівз, Мел Гібсон та Колін Вуделл.

В основі серіалу Континенталь лежить історія про молодого Вінстона Скотта, який спробує взяти під свій контроль готель для найманих вбивць. Сценаристами та шоураннерами виступили Грег Кулідж та Кірк Ворд.

До міні-серіалу увійде три епізоди тривалістю приблизно 90 хвилин. Очікується, що глядачі зможуть побачити нову частину історії вже навесні 2022 року.

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Нагадаємо, що Марина Мазепа родом із маленького міста Конотоп, що на Сумщині. Після закінчення школи вона вступила до Київської естрадно-циркової академії, а згодом продемонстрували свої навички на телешоу Танцюють всі.

Через два роки Марина вирушила працювати хореографом в танцювальних шоу Cirque de Soleil у Лас-Вегасі, а пізніше стала півфіналісткою маштабного проєкту America’s Got Talent.

Талант Марини помітив режисер Еван Спілітопулос, який запропонував їй зіграти головну роль у фільмі жахів Нечестивий. Також акторка знімалася у стрічці Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті.

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Джерело
Deadline
Теги
Голлівуд , Кіно
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