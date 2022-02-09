Украинская актриса Марина Мазепа сыграет в новом мини-сериале Континенталь, приквеле знаменитого боевика Джон Уик.

Она будет участвовать в съемках фильма вместе с такими известными актерами как Киану Ривз, Мел Гибсон и Колин Вуделл.

В основе сериала Континенталь лежит история о молодом Уинстоне Скотте, который попытается взять под свой контроль отель для наемных убийц. Сценаристами и шоураннерами выступили Грег Кулидж и Кирк Уорд.

В мини-сериал войдет три эпизода продолжительностью примерно 90 минут. Ожидается, что зрители смогут увидеть новую часть истории уже весной 2022 года.

Напомним, что Марина Мазепа родом из маленького города Конотоп в Сумской области. После окончания школы она поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию, а затем продемонстрировали свои навыки на телешоу Танцуют все.

Через два года Марина отправилась работать хореографом в танцевальных шоу Cirque de Soleil в Лас-Вегасе, а позже стала полуфиналисткой масштабного проекта America’s Got Talent.

Талант Марины заметил режиссер Эван Спилитопулос, предложивший ей сыграть главную роль в фильме ужасов Нечестивый. Также актриса снималась в ленте Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити.