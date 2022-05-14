У фіналі Євробачення 2022 виступила представниця Швеції – співачка Корнелія Якобс. Вона вийшла на сцену міжнародного пісенного конкурсу під 20 номером та виконала пісню Hold Me Closer.

Артистка емоційно виконала свою композицію, а її хриплячий голос надав певного шарму. Співачка зробила акцент саме на зворушливому виконанні.

Варто зазначити, що після другого півфіналу Євробачення 2022, який пройшов 12 травня, Корнелія помітно піднялася в рейтингу букмекерів. На даний момент вона на другому місці.

Корнелія Якобс – шведська співачка та авторка пісень. Батько артистки – учасник гурту The Poodles Якоб Самуель.

Кар’єра Корнелії стартувала у гурті Love Generation. З колективом вона двічі намагалася потрапити на Євробачення у 2011 та 2012 роках. Сольно розвивається як співачка з 2018 року.

Нагадаємо, що конкурс проходить в італійському місті Турин (Італія). Україну на Євробаченні 2022 представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Репери вийшли на сцену під 12-м номером.