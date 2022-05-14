В финале Евровидения 2022 выступил представительница Швеции — певица Корнелия Якобс. Она вышла на сцену международного песенного конкурса под 20 номером и исполнила песню Hold Me Closer.

Артистка эмоционально исполнила свою композицию, а ее хрипотца в голосе придала некого шарма. Певица сделала акцент именно на трогательном исполнении.

Стоит отметить, что после второго полуфинала Евровидения 2022, который прошел 12 мая, Корнелия заметно поднялась в рейтинге букмекеров. На данный момент, она на втором месте.

Корнелия Якобс – шведская певица и автор песен. Отец артистки – участник группы The Poodles Якоб Самуэль.

Карьера Корнелии стартовала в группе Love Generation. С коллективом она дважды пыталась попасть на Евровидение в 2011 и 2012 годах. Сольно развивается как певица с 2018 года.

Напомним, что конкурс проходит в итальянском городе Турин (Италия). Украину на Евровидении 2022 представляет группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Рэперы вышли на сцену под 12 номером.