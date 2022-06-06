Заслуженого артиста України Євгена Гамаюнова звільнили з Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Куліша через співпрацю з колаборантами.
Крім того, з 1 червня також театр розриває трудові відносини з художницею-гримером Ганною Швець. Причина звільнення така сама.
Херсонський театр раніше повідомляв про звільнення охоронця Валерія Шелудько, якого окупаційна влада поставила керівником театру. Дивне кар’єрне зростання.
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Що відомо про актора Євгена Гамаюнова
Євген Гамаюнов – актор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Куліша. У театрі він працював з 2003 року. Був членом Національної спілки театральних діячів України. У 2020 році Гамаюнов отримав звання Заслужений артист України. У 2021 році він отримав квартиру у Херсоні.
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