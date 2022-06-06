Білоруський співак Макс Корж скасовує свій тур – концерти мали відбутися в Росії, Узбекистані та Латвії.

В Instagram артист повідомив, що не може співати, коли щодня гинуть люди, маючи на увазі повномасштабну війну в Україні, яку розпочала РФ.

– Як ви вже здогадалися, цього року в наших країнах концертів не буде. Не можу співати про життя в кайф, коли щодня ці життя відбираються. Бережіть себе! Все буде добре, – написав Корж.

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Найближчі концерти Макса Коржа мали пройти влітку в Узбекистані, Росії та Латвії. На офіційному сайті вказано, що виступи перенесені, проте жодних дат немає.

На початку повномасштабної війни артист не став мовчати. 24 лютого він засудив “вторгнення і бомбардування суверенної країни” та опублікував пост із наративом про “братні народи”.

Уже 4 червня Макс Корж випустив трек про війну в Україні під назвою Свой дом. Однак таку “підтримку” оцінили не всі українці – музиканта розкритикували через заплановані концерти у країні-агресорі.

Фото: Макс Корж