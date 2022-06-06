Заслуженный артист Украины Евгений Гамаюнов был уволен из Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Кулиша из-за сотрудничества с коллаборантами.

Кроме того, с 1 июня также театр разрывает трудовые отношения с художницей-гримером Анной Швец. Причина увольнения такая же.

Херсонский театр ранее сообщал об увольнении охранника Валерия Шелудько, которого оккупационные власти поставили руководителем театра. Удивительный карьерный рост.

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Что известно об актере Евгении Гамаюнове

Евгений Гамаюнов – актер Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Кулиша. В театре он работал с 2003 года. Являлся членом Национального союза театральных деятелей Украины. В 2020 году Гамаюнов получил звание Заслуженный артист Украины. В 2021 году он получил квартиру в Херсоне.