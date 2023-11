Останню пісню гурту The Beatles, де можна почути вокал Джона Леннона, вже можна послухати у гарній якості. Робота над композицією Now and Then тривала довгі 45 років. Нарешті, завдякі ШІ, її вдалося завершити, очистивши голос Леннона від сторонніх шумів та поміх. Трек вийде як подвійний сингл разом із треком Love Me Do 1962 року.

Де можна почути Now And Then

Пісня доступна на низці стримінгових сервісів, таких, як Spotify, Apple Music та Amazon Prime Music та Youtube.

Невдовзі можна буде побачити відеокліп від Пітера Джексона, з неоприлюдненими досі кадрами з архівів The Beatles.

З 10 листопада пісня увійде до розширених версій альбомів найкращих хітів The Beatles Red і Blue.

Коли була написана пісня Now And Then

Історія композиції почалася в 1978 році, коли Леннон записав демо з вокалом і фортепіано у себе вдома в Нью-Йорку. Після його смерті вдова Йоко Оно віддала цей запис решті учасників The Beatles на касеті, яка також містила демо-записи пісень Free as a Bird та Real Love.

Ці дві композиції випустили як сингли в 1995 і 1996 роках. Вони стали першим “новим” матеріалом The Beatles за 25 років. Гурт також намагався записати Now And Then, але сесія була швидко припинена.

– У пісні був приспів, але майже не було куплетів. Ми записали мінусовку, чорновий варіант, який ми так і не закінчили, – згадував продюсер Джефф Лінн.

Якість запису визнали занадто низькою, щоб її можна було врятувати. Гаррісон взагалі назвав його “сміттям”, проте, Маккартні ніколи не полишав ідею завершити пісню.

Як звучить Now And Then

Оригінальна демо-версія пісні роками поширювалася у вигляді піратської копії. Це пісня-вибачення про кохання, досить типова для сольної творчості Джона Леннона 1970-х років – у схожому ключі з Jealous Guy.

Минулого року сер Пол Маккартні та сер Рінго Старр завершили запис пісні у студії. Джордж Гаррісон з’явиться у партії ритм-гітари, яку він записав у 1995 році, а продюсер Джайлз Мартін додав нове струнне аранжування.

Використання штучного інтелекту для завершення пісні Now And Then

Під час зйомок документального фільму The Beatles Get Back кінокомпанія режисера Пітера Джексона розробила програмне забезпечення, яке дозволило їм розділити заплутані записи звуків, що накладаються одне на одного. Минулого року ця технологія була використана для створення нового міксу альбому гурту Revolver.

У випадку Now And Then ШІ зміг “підняти” голос Леннона з оригінального касетного запису, видаливши фонове шипіння і гудіння електромережі, які заважали завершити пісню раніше.