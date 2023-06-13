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Музика

Штучний інтелект допоміг написати останню пісню The Beatles

13 Червня 2023, 14:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Пол Маккартни
Джерело: Depositphotos

Один із засновників британського рок-гуру The Beatles Пол Маккартні розповів, що вдався до допомоги штучного інтелекту під час створення останньої пісні колективу.

За його словами, технологія використовувалася для вилучення голосу покійного Джона Леннона зі старої демо, щоб він міг закінчити пісню.

– Ми щойно закінчили, вона буде випущена цього року, – додав Пол.

Про яку саме композицію йдеться, Маккартні не розповів, але ймовірно це пісня Леннона 1978 року під назвою Now And Then.

Демоверсію він отримав роком раніше від вдови Джона Йоко Оно. Це була одна з кількох пісень на касеті з написом Для Пола, яку Леннон записав незадовго до своєї смерті 1980 року.

За минулі роки Пол неодноразово говорив про своє бажання закінчити пісню.

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Джерело
BBC
Теги
The Beatles Пол Маккартні Штучний інтелект
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