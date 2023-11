Последнюю песню группы The Beatles, где можно услышать вокал Джона Леннона, уже можно послушать в хорошем качестве. Работа над композицией Now and Then длилась долгие 45 лет. Наконец, благодаря ИИ, ее удалось завершить, очистив голос Леннона от посторонних шумов и помех. Трек выйдет как двойной сингл вместе с треком Love Me Do 1962 года.

Где можно послушать Now And Then

Песня доступна на ряде стриминговых сервисов, таких, как Spotify, Apple Music и Amazon Prime Music и Youtube.

Сейчас смотрят

Вскоре можно будет увидеть видеоклип от Питера Джексона, с неопубликованными до сих пор кадрами из архивов The Beatles.

А с 10 ноября песня войдет в расширенные версии альбомов лучших хитов The Beatles Red и Blue.

Когда была написана песня Now And Then

История композиции началась в 1978 году, когда Леннон записал демо с вокалом и фортепиано у себя дома в Нью-Йорке. После его смерти вдова Йоко Оно отдала эту запись остальным участникам The Beatles на кассете, которая также содержала демо-записи песен Free as a Bird и Real Love.

Эти две композиции выпустили как синглы в 1995 и 1996 годах. Они стали первым “новым” материалом The Beatles за 25 лет. Группа также пыталась записать Now And Then, но сессия была быстро прекращена.

— У песни был припев, но почти не было куплетов. Мы записали минусовку, черновой вариант, который мы так и не закончили, — вспоминал продюсер Джефф Линн.

Качество записи сочли слишком низким, чтобы ее можно было спасти. Гаррисон вообще назвал его “мусором”, тем не менее, Маккартни никогда не оставлял идею завершить песню.

Как звучит Now And Then

Оригинальная демо-версия песни годами распространялась в виде пиратской копии. Это песня-прощение о любви, довольно типичная для сольного творчества Джона Леннона 1970-х годов — в похожем ключе с Jealous Guy.

В прошлом году сэр Пол Маккартни и сэр Ринго Старр завершили запись песни в студии. Джордж Харрисон появится в партии ритм-гитары, которую он записал в 1995 году, а продюсер Джайлз Мартин добавил новую струнную аранжировку.

Использование искусственного интеллекта для завершения песни Now And Then

Во время съемок документального фильма The Beatles Get Back кинокомпания режиссера Питера Джексона разработала программное обеспечение, которое позволило им разделить запутанные записи накладывающихся друг на друга звуков. В прошлом году эта технология была использована для создания нового микса альбома группы Revolver.

В случае Now And Then ИИ смог “поднять” голос Леннона из оригинальной кассетной записи, удалив фоновое шипение и гудение электросети, которые мешали завершить песню раньше.