29 серпня відбулася церемонія нагородження MTV Video Music Awards за найкращі музичні роботи 2022 року. Стали відомі переможці у номінаціях – серед них і українець.
Так, Відео року присуджується кліпу Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version).
Артистом року визнали пуерторіканського репера Bad Bunny.
Пісня року присуджується Біллі Айліш за трек Happier Than Ever.
В індустрії музики з’являються нові зірки, які можуть стати всесвітньо відомими – у номінації Найкращий новий артист перемогла американська актриса і співачка Дал Камерон.
Альбом року – Гаррі Стайлз за його збірку Harry’s House.
Найкращий перформанс року: Seventeen – Rock With You.
У номінації за спільну роботу Найкраща колаборація перемогли Lil Nas X та Джек Гарлоу з піснею Industry baby.
Найкраща поп-пісня знову за Гаррі Стайлзом із треком As It Was.
У номінації Найкраща пісня у стилі хіп-хоп перемогли Нікі Мінаж та Lil Baby – Do We Have a Problem?
Red Hot Chili Peppers раптово нагадали про себе перемогою у рубриці Найкраща рок-пісня з треком Black Summer.
Найкраща альтернативна пісня за переможцями Євробачення 2021: Måneskin – I wanna be your slave.
Найкраща латиноамериканська пісня: Anitta – Envolver.
Найкраща пісня у стилі R&B: The Weeknd – Out Of Time.
Найкраща k-pop пісня: Lisa – Lalisa.
Найкраще відео зі змістом: Lizzo – About Damn Time.
Найкраще виконання у метавсесвіті: Blackpink – The Virtual | PUBG.
Найкраще довге відео: Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version).
Найкраща кінематографія: Гаррі Стайлз – As It Was.
Найкраща режисерська робота: Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version).
Найкращі візуальні ефекти: Lil Nas X, Джек Гарлоу – Industry Baby.
Найкраща хореографія: Doja Cat – Woman.
Найкращий монтаж: Rosalia – Saoko.
Пісня літа: Джек Гарлоу – First Class.
Відомо, що за роботу у команді кліпмейкера Тані Муїньо український оператор Микита Кузьменко отримав нагороду у номінації Найкраща операторська робота за кліп Гаррі Стайлза As It Was.
На церемонії MTV Video Music Awards з’явився і Джонні Депп, який активно відновлює свою репутацію після судових розглядів з Ембер Херд. Актор з’явився на сцені у вигляді голограми, заявив про пошуки роботи та запропонував свої послуги. Унікальна візитівка викликала спірні відгуки, але байдужим не залишила нікого.