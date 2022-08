29 серпня відбулася церемонія нагородження MTV Video Music Awards за найкращі музичні роботи 2022 року. Стали відомі переможці у номінаціях – серед них і українець.

Так, Відео року присуджується кліпу Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version).

Зараз дивляться

Артистом року визнали пуерторіканського репера Bad Bunny.

Пісня року присуджується Біллі Айліш за трек Happier Than Ever.

В індустрії музики з’являються нові зірки, які можуть стати всесвітньо відомими – у номінації Найкращий новий артист перемогла американська актриса і співачка Дал Камерон.

Альбом року – Гаррі Стайлз за його збірку Harry’s House.

Найкращий перформанс року: Seventeen – Rock With You.

У номінації за спільну роботу Найкраща колаборація перемогли Lil Nas X та Джек Гарлоу з піснею Industry baby.

Найкраща поп-пісня знову за Гаррі Стайлзом із треком As It Was.

У номінації Найкраща пісня у стилі хіп-хоп перемогли Нікі Мінаж та Lil Baby – Do We Have a Problem?

Red Hot Chili Peppers раптово нагадали про себе перемогою у рубриці Найкраща рок-пісня з треком Black Summer.

Найкраща альтернативна пісня за переможцями Євробачення 2021: Måneskin – I wanna be your slave.

Найкраща латиноамериканська пісня: Anitta – Envolver.

Найкраща пісня у стилі R&B: The Weeknd – Out Of Time.

Найкраща k-pop пісня: Lisa – Lalisa.

Найкраще відео зі змістом: Lizzo – About Damn Time.

Найкраще виконання у метавсесвіті: Blackpink – The Virtual | PUBG.

Найкраще довге відео: Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version).

Найкраща кінематографія: Гаррі Стайлз – As It Was.

Найкраща режисерська робота: Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version).

Найкращі візуальні ефекти: Lil Nas X, Джек Гарлоу – Industry Baby.

Найкраща хореографія: Doja Cat – Woman.

Найкращий монтаж: Rosalia – Saoko.

Пісня літа: Джек Гарлоу – First Class.

Відомо, що за роботу у команді кліпмейкера Тані Муїньо український оператор Микита Кузьменко отримав нагороду у номінації Найкраща операторська робота за кліп Гаррі Стайлза As It Was.

На церемонії MTV Video Music Awards з’явився і Джонні Депп, який активно відновлює свою репутацію після судових розглядів з Ембер Херд. Актор з’явився на сцені у вигляді голограми, заявив про пошуки роботи та запропонував свої послуги. Унікальна візитівка викликала спірні відгуки, але байдужим не залишила нікого.