Кінооператора Сергія Колбінєва хочуть виключити з членів Національної спілки кінематографістів України. Все через скандальний фільм Кроткая одеської режисерки Наталії Князєвої.

Стрічка внесена до програми Московського міжнародного кінофестивалю до номінації Російський слід. Про фільм висловилося Одеське відділення Національної спілки кінематографістів України.

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– Начебто грім серед ясного неба пролунало рутинне повідомлення російської преси про те, що в так званому міжнародному кінофестивалі в Москві, та ще й під керівництвом сумнозвісного покидька Микити Міхалкова, та ще й у спеціальній програмі Російський слід бере участь фільм Кроткая, створений в якомусь невідомому приватному закладі кількома жителями Одеси, – написали в Одеській філії НСКУ.

Також додали, що одним із тих, чиє прізвище тричі згадується в титрах цієї стрічки (співавтор, оператор та актор-виконавець) – виявився Сергій Колбінєв, який входить до складу членів Національної спілки кінематографістів України.

– Одеські кінематографісти, чия славна історія та чиї кращі екранні твори давно і заслужено увійшли до скарбниці національного та зарубіжного кіномистецтва глибоко обурені зрадницькою поведінкою Сергія Колбінєва і категорично наполягають на неможливості перебувати з ним, як мінімум, в одному творчому середовищі, – додали в Одеській філії НСКУ.

Варто зазначити, що серед акторів також дружина заступника мера Одеси Вікторія Вугельман та їхній син Давид Вугельман.

Стрічка Кроткая – екранізація повісті російського письменника Федора Достоєвського.