29 августа состоялась церемония награждения MTV Video Music Awards за лучшие музыкальные работы 2022 года. Стали известны победители в номинациях — среди них и украинец.

Так, Видео года присуждается клипу Тейлор Свифт — All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version).

Артистом года признали пуэрториканского рэпера Bad Bunny.

Песня года присуждается билли Айлиш за трек Happier Than Ever.

В индустрии музыки появляются новые звезды, которые имеют все шансы стать всемирно известными — в номинации Лучший новый артист победила американская актриса и певица Дал Камерон.

Альбом года — Гарри Стайлз за его сборник Harry’s House.

Лучший перформанс года: Seventeen – Rock With You.

В номинации за совместную работу Лучшая коллаборация победили Lil Nas X и Джек Гарлоу с песней Industry baby.

Лучшая поп-песня снова за Гарри Стайлзом с треком As It Was.

Номинации лучшая песня в стиле хип-хоп победили Ники Минаж и Lil Baby – Do We Have a Problem?

Red Hot Chili Peppers внезапно напомнили о себе победой в рубрике Лучшая рок-песня с треком Black Summer.

Лучшая альтернативная песня за победителями Евровидение 2021: Måneskin — I wanna be your slave.

Лучшая латиноамериканская песня: Anitta — Envolver.

Лучшая песня в стиле R&B: The Weeknd – Out Of Time.

Лучшая k-pop песня: Lisa — Lalisa.

Лучшее видео со смыслом: Lizzo – About Damn Time.

Лучшее исполнение в метавселенной: Blackpink – The Virtual | PUBG

Лучшее длинное видео: Тейлор Свифт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Лучшая кинематография: Гарри Стайлз – As It Was;

Лучшая режиссерская работа: Тейлор Свифт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version);

Лучшие визуальные эффекты: Lil Nas X, Джек Гарлоу – Industry Baby;

Лучшая хореография: Doja Cat – Woman.

Лучший монтаж: Rosalia – Saoko.

Песня лета: Джек Харлоу – First Class.

Известно, что за работу в команде клипмейкера Тани Муиньо украинский оператор Никита Кузьменко получил награду в номинации Лучшая операторская работа за клип Гарри Стайлза As It Was.

На церемонии MTV Video Music Awards появился и Джонни Депп, который активно восстанавливает сою репутацию после судебных разбирательств с Эмбер Херд. Актер появился на сцене в виде голограммы, заявил о поисках работы и предложил свои услуги. Уникальная визитка вызвала спорные отзывы, но равнодушным не оставила никого.