Міс Всесвіт України Вікторія Апанасенко продала крила з костюма Воїна світла на аукціоні. Виручені гроші підуть на протези українським захисникам.

Так, Вікторії вдалося зібрати $10 100, які допоможуть реабілітуватися воїнам ЗСУ. Продаж відбувся на благодійному вечорі, який було проведено у День Соборності України 22 січня.

Також Вікторія стала амбасадором організації Kind Deeds 510, яка співпрацює із мережею лікарів та партнерів України для надання протезів. Їх одержують ті українці, які постраждали в умовах війни з Росією.

Зараз дивляться Нагадаємо, що крила були частиною костюма під назвою Воїн світла. У ньому Вікторія вийшла на сцену конкурсу краси Міс Всесвіт 2022, чим і вразила публіку. Відомо, що костюм створювали 4 місяці, і це було складно за умов війни. Він має багато схожих рис з образом архангела Михаїла. Крила костюма обпалені у боях та у броні. Суть образу — представити Україну як Воїна світла, який крізь темряву несе промені, борючись із російським агресором на своїй землі. Раніше Вікторія Апанасенко дала інтерв’ю Фактам ICTV, де розповіла про свої емоції від конкурсу, а також труднощі під час підготовки. Читайте також: Вікторія Апанасенко: Підтримка України на Міс Всесвіт відчувалася на 100%, усі моляться і вірять у нашу перемогу

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