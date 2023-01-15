28-річна Вікторія Апанасенко представляла Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2022.

На жаль, дівчина вибула з боротьби за корону на шляху до півфіналу, не потрапивши в топ-16.

З перших днів Вікторія Апанасенко здивувала глядачів та журі своїми розкішними костюмами. Під час представлення національного вбрання вона постала в образі Воїна світла – з обпаленими крилами та мечем.

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Вечірня сукня українки теж була символічною. Чорний колір демонстрував темні для України часи, а образ доповнював довгий синьо-жовтий шлейф.

Нагадати про війну в Україні вона зуміла навіть під час виходу в купальниках. Тоді Апанасенко одягла накидку з написом Be brave like Ukraine.

Переможницею Міс Всесвіт 2022 стала 28-річна дизайнерка Р’Бонні Габріель з США. Дівчина стала сьомою американкою, якій вдалося здобути корону Міс Всесвіт.

Фото: Вікторія Апанасенко