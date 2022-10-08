8 жовтня українців порадувала новина про підрив Кримського мосту, через який Росія постачала у Крим усе необхідне, зокрема й зброю. Інцидент став справжнім сюрпризом як для українців, так і для росіян.

Тому таку важливу подію активно обговорюють у мережі. До користувачів соцмереж приєдналися й українські знаменитості, які не приховують своїх емоцій.

Реакція українських зірок на підрив Кримського мосту – далі у матеріалі.

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Шеф-кухар Євген Клопотенко пов’язав підрив Кримського мосту із приготуванням борщу.

– Українці нарешті запалили полум’я у Криму, щоб наварити борщу на всю країну, – прокоментував інцидент кухар.

Телеведучий Володимир Остапчук вважає, що підрив мосту – це символічний подарунок Путіну.

– З Днем народження, Вово, – прокоментував відео із пошкодженим мостом шоумен.

Комік та актор Юрій Ткач також вважає, що це подарунок від українців президенту РФ.

– З Днем народження! #моступав, – заявив Ткач.

Дружина відомого телеведучого Христина Решетнік вважає, що росіяни активно приховуватимуть підрив Кримського мосту.

– Коли на Кримському мості “взагалі нічого не відбувається”. Гарний подарунок на День народження, – вважає Христина.

Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя заявив, що має настрій – Кримський міст.

– Не Київ. Ранок – двісті двадцять сьомий. Настрій – Кримський міст. Місяць – горить-палає. Без зайвих слів. Красиво. Слава ЗСУ! Слава Україні! – заявив артист.

Акторка Анна Сагайдачна показала свою посмішку після прочитання новин про підрив Кримського мосту.

Актриса Ксенія Мішина іронічно заспівала Путіну привітання з Днем народження і виклала фото з підбитим мостом.

– Прекрасного ранку. Як швидко та легко всі сьогодні прокинулися. Прекрасні новини та чудовий ранок. Слава Україні, – додала Ксенія.

Дружина Володимира Остапчука Христина побажала українцям доброго ранку та нагадала, що Крим – це частина нашої країни.