8 октября украинцев порадовала новость о подрыве Крымского моста, через который Россия снабжала военных в Крыму всем необходимым, в том числе и оружием. Инцидент стал настоящим сюрпризом как для украинцев, так и для россиян, и такое важное событие активно обсуждают в сети. К пользователям соцсетей присоединились и украинские знаменитости, которые не скрывают своих эмоций.

Реакция украинских звезд на подрыв Крымского моста — далее в материале.

Шеф-повар Евгений Клопотенко связал подрыв Крымского моста с готовкой борща.

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— Украинцы наконец-то зажгли пламя в Крыму, чтобы наварить борща на всю страну, — прокомментировал инцидент повар.

Телеведущий Владимир Остапчук считает, что подрыв моста — это символичный подарок Путину.

— С Днем рождения, Вова, — прокомментировал видео с поврежденным мостом шоумен.

Комик и актер Юрий Ткач также считает, что это подарок от украинцев президенту РФ.

— С Днем рождения! #моступал, — заявил Ткач.

Жена известного телеведущего Кристина Решетник считает, что россияне будут активно скрівать подрыв Крымского моста.

— Когда на Крымском мосту вообще ничего не происходит. Хороший подарок на День рождения, — считает Кристина.

Музыкант из Антитела Тарас Тополя заявил, что у него настроение — Крымский мост.

— Не Киев. Утро – двести двадцать седьмое. Настроение – Крымский мост. Месяц – горит пылает. Без лишних слов. Красиво. Слава ВСУ! Слава Украине! — заявил артист.

Актриса Анна Сагайдачная показала свою улыбку после прочтения новостей о подрыве Крымского моста.

Актриса Ксения Мишина спела Путину поздравления с Днем рождения, и выложила фото с подбитым мостом.

— Прекрасного утра. Как быстро и легко все сегодня проснулись. Прекрасные новости и прекрасное утро. Слава Украине, — добавила Ксения.

Супруга Владимира Остапчука Кристина пожелала украинцам хорошего утра и напомнила, что Крым это часть нашей страны.