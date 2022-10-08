8 октября украинцев порадовала новость о подрыве Крымского моста, через который Россия снабжала военных в Крыму всем необходимым, в том числе и оружием. Инцидент стал настоящим сюрпризом как для украинцев, так и для россиян, и такое важное событие активно обсуждают в сети. К пользователям соцсетей присоединились и украинские знаменитости, которые не скрывают своих эмоций.
Реакция украинских звезд на подрыв Крымского моста — далее в материале.
Шеф-повар Евгений Клопотенко связал подрыв Крымского моста с готовкой борща.
— Украинцы наконец-то зажгли пламя в Крыму, чтобы наварить борща на всю страну, — прокомментировал инцидент повар.
Телеведущий Владимир Остапчук считает, что подрыв моста — это символичный подарок Путину.
— С Днем рождения, Вова, — прокомментировал видео с поврежденным мостом шоумен.
Комик и актер Юрий Ткач также считает, что это подарок от украинцев президенту РФ.
— С Днем рождения! #моступал, — заявил Ткач.
Жена известного телеведущего Кристина Решетник считает, что россияне будут активно скрівать подрыв Крымского моста.
— Когда на Крымском мосту вообще ничего не происходит. Хороший подарок на День рождения, — считает Кристина.
Музыкант из Антитела Тарас Тополя заявил, что у него настроение — Крымский мост.
— Не Киев. Утро – двести двадцать седьмое. Настроение – Крымский мост. Месяц – горит пылает. Без лишних слов. Красиво. Слава ВСУ! Слава Украине! — заявил артист.
Актриса Анна Сагайдачная показала свою улыбку после прочтения новостей о подрыве Крымского моста.
Актриса Ксения Мишина спела Путину поздравления с Днем рождения, и выложила фото с подбитым мостом.
— Прекрасного утра. Как быстро и легко все сегодня проснулись. Прекрасные новости и прекрасное утро. Слава Украине, — добавила Ксения.
Супруга Владимира Остапчука Кристина пожелала украинцам хорошего утра и напомнила, что Крым это часть нашей страны.
— Доброе утро! Крым — это Украина, — описала снимок с поврежденного Крымского моста артистка.