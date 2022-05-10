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З діркою від кулі: картину з Мерілін Монро продали за рекордні $195 млн

10 Травня 2022, 15:18
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Монро
Джерело: Depositphotos

Знаменита картина Енді Воргола із зображенням Мерілін Монро була продана за рекордні $195 млн на благодійному аукціоні Christie’s. Ця подія стала найдорожчою угодою, пов’язаною з американським мистецтвом.

Знаменита картина Воргола побила попередній рекорд, встановлений безіменною картиною черепа покійного бруклінського художника Жана-Мішеля Баскія 1982 року — її продали за $110,5 млн ще у 2017 році.

Щоправда, сума продажу картини з Монро не виправдала очікування аукціонного будинку. Експерти оцінили її у $200 млн ще до початку торгів.

Переможцем торгів став відомий артдилер Ларі Гагосян. Він управляє мережею галерей Gagosian, яка вважається найбільшою у світі.

Вторговані з продажу картини гроші надійдуть на рахунки фонду Томаса та Доріс Амманн, який і виставив картину на аукціон – гроші підуть на допомогу дітям щодо медицини та освіти.

Картина побила не один рекорд: вона стала другим найдорожчим витвором мистецтва у всьому світі. На першому місці робота Леонардо да Вінчі Спаситель світу – її продали за $450 млн.

Полотно з Мерілін Монро має цікаву історію – Воргола створив кілька десятків подібних шовкографій, але цей екземпляр має особливу цінність. Картина прострілена кулею – у 1964 році в майстерній Воргола художниця Дороті Підбер відкрила стрілянину.

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Джерело
New York Post
Теги
Мерілін Монро
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