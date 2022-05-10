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Шоу-бизнес

С дыркой от пули: картину с Мэрилин Монро продали за рекордные $195 млн

10 мая 2022, 15:18
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Монро
Источник: Depositphotos

Знаменитая картина Энди Уорхола с изображением Мэрилин Монро была продана за рекордные $195 млн на благотворительном аукционе Christie’s. Это событие стало самой дорогой сделкой, связанной с американским искусством. 

Знаменитая картина Уорхола побила предыдущий рекорд, установленный безымянной картиной черепа покойного бруклинского художника Жана-Мишеля Баския 1982 года — она была продана за $110,5 млн еще в 2017 году. 

Правда, сумма продаж картины из Монро не оправдала ожидания аукционного дома. Эксперты оценили ее в $200 млн еще до начала торгов.

Победителем торгов стал известный арт-дилер Ларри Гагосян. Он управляет сетью галерей Gagosian, которая считается крупнейшей в мире.

Вырученные по продаже картины деньги поступят на счета фонда Томаса и Дорис Амманн, который и выставил картину на аукцион — деньги пойдут на помощь детям по медицине и образованию.

Картина побила не один рекорд: она стала вторым самым дорогим произведением во всем мире. На первом месте работа Леонардо да Винчи Спаситель мира — ее продали за $450 млн.

Полотно с Мэрилин Монро имеет интересную историю — Уорхол создал несколько десятков подобных шелкографий, но этот экземпляр имеет особую ценность. Картина прострелена пулей — в 1964 году в мастерской Уорхола художница Дороти Подбер открыла стрельбу.

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Источник
New York Post
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Мерілін Монро
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