Картину Квіти виросли коло четвертого блока української художниці Марії Примаченко продали на благодійному аукціоні за $500 тис. Виручені кошти підуть на потреби Збройних сил України.

Аукціон проводив Благодійний Фонд Сергія Притули разом з аукціонним домом Дукат.

– Українське мистецтво також за ЗСУ. І українське мистецтво має коштувати дорого, – запевнив Притула.

Початкову ставку протягом торгів підняли в 100 разів. Стартова ціна лоту – $5 тис.

Аукціон тривав з 29 квітня до 5 травня. Ще з відкриття вартість картини почала зростати до десятків тисяч доларів. Це історична подія для українського мистецтва та українського арт-ринку загалом.

Всього в торгах зареєструвалося 44 учасники, було зроблено 51 ставку. Переможцем став учасник з номером 35 – це українець, який живе за кордоном.

– Півмільйона доларів — це 2-3 комплекси БПЛА, які будуть літати в інтересах артилерійських бригад і палити ворога пачками. Або ж 25-40 уніфікованих машин Дефендерів, на яких їздитимуть наші військові і патитимуть ворога, — розповів волонтер, координатор Фонду Притули Роман Сініцин.

Картину із сімейної колекції передав волонтер-водій Фонду Сергія Притули, а в мирному житті колекціонер Ігор Понамарчук разом з дружиною, історикинею мистецтва Дар’єю Добріян.

Саме цю картину обрали для продажу через символічну назву і зв’язок з подіями наступу російського війська на Київ на початку повномасштабної війни. Росіяни рили окопи в радіоактивному рудому лісі, розбомбили музей з картинами Примаченко в Іванкові на Київщині.

Родина Марії Примаченко підтримала благодійний аукціон і відмовилася від роялті з продажу картини на користь ЗСУ.